Nota

Aryna Sabalenka la número uno del mundo defiende el título en el US Open y dedica emotivas palabras

Aryna Sabalenka conquistó el US Open del 2025 luego de vencer en la gran final a Amanda Anisimova en dos sets para conseguir su cuarto título de Grand Slam

Aryna Sabalenka gana el Abierto de Australia
REUTERS
Iván Alfie
Otros Deportes
Aryna Sabalenka, actualmente en la posición número 1 del ranking mundial, se llevó el título del US Open tras vencer en el partido final a la jugadora estadounidense Amanda Anisimova con un marcador de 6-3, 7-6 (7-3) en el Arthur Ashe Stadium, ubicado en Flushing Meadows, Nueva York en un partido que duró 1 hora y 34 minutos.

“Todas esas duras lecciones han valido la pena por este momento; ahora mismo estoy sin palabras. “En mi primer año aquí, cuando vi que tenía que jugar partidos contra estadounidenses pensé: ‘De ninguna manera, por favor, no quiero jugar’. Pero volviendo al año siguiente y ahora, teniendo otra vez partidos seguidos con estadounidenses, he sentido más apoyo”, mencionó Sabalenka.

Sabalenka conquista el US Open

Con esta victoria, Sabalenka suma su cuarto Grand Slam a su palmarés, habiendo ganado previamente el Australian Open en 2023 y 2024, además del US Open en 2024. Asimismo, se convierte en la primera mujer de este siglo en defender con éxito su título en el US Open, algo que no se lograba desde que Serena Williams obtuvo tres títulos consecutivos entre 2012 y 2014.

Desde agosto de 2024, mantiene un impresionante registro en EE. UU.—23 victorias en 24 partidos y ganó 46 de sus últimos 49 sets en este país, alcanzó cinco cuartos de final consecutivos desde 2021, y ha sido semifinalista o mejor en Flushing Meadows durante cinco años seguidos.

Aryna Sabalenka volvió a demostrar que es la tenista más equilibrada y resiliente del circuito femenino. Su victoria en el US Open 2025 no solo reafirma su capacidad competitiva ante la presión, sino también su crecimiento como figura dominante en las canchas duras. La combinación de datos estadísticos —como el bajo número de errores no forzados, el éxito en tiebreaks y la energía exhibida durante todo el torneo— junto con su evidente madurez emocional, la consolidan como una campeona completa y una fuerza a seguir en el futuro del tenis mundial.

