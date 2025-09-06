deportes
“No puedo estar enojada conmigo” Naomi Osaka regresó a la élite del Tenis en el US Open

La tenista japonesa volvió a jugar unas semifinales de un Grand Slam después de 4 años y ahora busca regresar a los primeros lugares del ranking en la WTA

Iván Alfie
Naomi Osaka volvió a la élite del Tenis, la japonés consiguió avanzar hasta las semifinales del US Open después de 4 años sin conseguir avanzar de la tercera ronda en un Grand Slam, en donde cayó frente a Amanda Anisimova en 3 sets con parciales de 6-7, 7-6 y 6-3.

“Sinceramente, no estoy triste, porque siento que hice todo lo que pude. Sinceramente, para mí es algo inspirador, porque me hace querer entrenar y tratar de mejorar, y con suerte, sí, volver a dar lo mejor de mí y ver qué pasa. Pero creo que no puedo estar enojada conmigo misma”, mencionó la número 24 del mundo.

Naomi Osaka eliminada en semifinales del US Open

La tenista de 27 años quiere volver a los primeros lugares del ranking mundial, después de haber conseguido 4 títulos de Grand Slam antes de los 23 años, el primero hace 7 años en el US Open del 2018 frente a la leyenda Serena Williams, Osaka llegó a ser la mejor del mundo en enero del 2019 después de ganar el Abierto de Australia.

“Tengo que entender cuál es mi nivel, lo que fui capaz de lograr el año pasado, y creo que si lo pongo todo en perspectiva, siento que lo hice muy bien este año. Además, me gusta crecer año tras año. Incluso antes de jugar este torneo, ya había superado mis expectativas. Mi peor año es el mejor año de alguien, en retrospectiva. Así que solo tengo que encontrar formas de engañar a mi mente para que sea positiva”, añadió la japonesa.

