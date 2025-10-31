¡Hay tiro! Asamblea de un histórico del futbol argentino termina en batalla campal ante la grave crisis económica que atraviesa

La Asamblea Ordinaria Anual del club Gimnasia y Esgrima La Plata, en la que se discutían temas sobre las finanzas del histórico equipo argentino, tuvo que ser interrumpida luego de que los miembros de la Comisión fueran blanco de ataques por parte de los socios e hinchas.

Asamblea de Gimnasia y Esgrima fue suspendida por incidentes con los socios

En la reunión, celebrada en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata, Buenos Aires, se discutían los números rojos en los que opera la histórica institución argentina y su imposibilidad para fichar jugadores en la próxima ventana de transferencias.

El caos se desató luego de que Óscar González Arsac, secretario general del club, tomara la palabra para lamentar la mala gestión del equipo. En ese momento los socios e hinchas presentes comenzaron a arrojar botellas y sillas contra los miembros de al comisión al grito de "que se vayan todos".

En la asamblea de GELP lincharon al presiente Cowen.

Dirigencialmente Estudiantes te puede gustar más o menos, podes estar de acuerdo o no con algunas desiciones, pero hay que valorar que tenemos un presidente que defiende al club y que siempre piensa a futuro, no es poca cosa. pic.twitter.com/okWi5hvT98 — Eliseo Castrillo ✍︎ (@EliseoCastriIIo) October 30, 2025

'El Lobo' arrastra atrasos en los pagos a jugadores y trabajadores, por lo que se pretendía discutir el acceso a un préstamo que permita nivelar las finanzas

La sesión se detuvo tras los incidentes, pero se pudo reanudar al recobrar la calma y finalmente se aprobó que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas del club y reducir un pasivo que rondaría los 11 millones de dólares.

Pero al terminar la reunión se desataron nuevos incidentes contra los dirigentes en el que los socios tiraron huevos y sillas contra la mesa de la comisión, además de exigir la salida de los dirigentes.

Ustedes se dan cuenta que nosotros a veces nos ponemos a discutir con estos infradotados?

Que ancla que son para esta ciudad…#EDLP #GELP #CGE pic.twitter.com/Md88CDtDKO — TheEdge_edlp (+ 59K socios) (@TheEdge__edlp) October 31, 2025

La actualidad de Gimnasia y Esgrima en la Liga de Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata, último equipo en el que dirigió Diego Armando Maradona, marcha actualmente en el puesto 12 de 15 que conforman el Grupo B del Clausura 2025, mientras que en los promedios es 27 de 30 con riesgo de perder la categoría.

