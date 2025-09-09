Aseguran en Europa que Zinedine Zidane se encamina a dirigir a la Selección de Francia

El astro francés tanto en las canchas como en los banquillos, Zinedine Zidane vuelve a ser noticia, pero ahora con un mayor impacto, pues en Francia se le vincula con fuerza para ser el nuevo entrenador de la Selección de Francia. Zidane tiene el palmarés, currículum y la identificación con jugadores y afición como para tomar el puesto de entrenador y sería luego del Mundial de México 2026 cuando Zizou tome este puesto.

Zidane ha estado lejos de los reflectores al menos en un equipo desde 2021; las propuestas no le han faltado pues se llegó a espectacular de un retorno al Real Madrid ante la partida de Ancelotti. En su momento Zidane también sonó para dirigir al Manchester United y parecía que las noticias y especulaciones tenían un grado de realidad.

En recientes días hasta se dijo que el Fenerbahce lo tenía como la opción más adelantada para entrenar al equipo al cual llegó hace un par de semanas Edson Álvarez.

Pero parece que todo este tiempo Zidane ha preferido estar sin empleo para estar listo ante un posible llamada de su selección el cual parece que por fin le llegará.

Zidane, en la órbita de Francia para ser el sustituto de Deschamps

Didier Deschamps terminaría su ciclo una vez que concluya el Mundial que realizan México, Estados Unidos y Canadá, para darle luego una bienvenida a Zidane.

Zidane, publican medios europeos, no es ajeno a la Selección, y los jugadores tendrían el anhelo de ser dirigidos por Zizou en una nueva etapa que se llenaría de magia con el campeón del mundo en 1998, y múltiple campeón de clubes como jugadores y entrenador.

El perfil de Zinedine Zidane, quien sería el siguiente entrenador de Francia

Nacionalidad: Francesa (nacido en Marsella, 1972)

Licencia: UEFA Pro

Debut como DT: 2014 (Real Madrid Castilla)

Clubes dirigidos:

Real Madrid Castilla (2014–2016)

Real Madrid (2016–2018, 2019–2021)



Logros Zinedine Zidane como jugador

Copa del Mundo (1998) – Francia

Eurocopa (2000) – Francia

Champions League (2002) – Real Madrid

Liga Española (2003) – Real Madrid

Supercopa de España (2001, 2003) – Real Madrid

Serie A (1997, 1998) – Juventus

Supercopa de Italia (1997) – Juventus

Supercopa de Europa (1996) – Juventus

Copa Intercontinental (2002) – Real Madrid

Copa Intertoto de la UEFA (1995) – Burdeos Te podría interesar: Francia derrota a Ucrania en juego eliminatorio rumbo al Mundial del 2026



Logros Zinedine Zidane como entrenador