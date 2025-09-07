¡No es broma! Suena Zinedine Zidane para ser el nuevo entrenador de Edson Álvarez en el Fenerbahce

Zinedine Zidane, quien no dirige un equipo a nivel de clubes o selecciones desde el 2021, está encaminándose de acuerdo a versiones de prensa a un nuevo club en donde se encontraría con el mexicano Edson Álvare.

Zidane, campeón del mundo en Francia 1998, tres veces campeón de la Champions League como entrenador del Real Madrid y con una carrera que lo tienen como uno de los más grandes de todos los tiempos, podría ser el entrenador del Fenerbahce de Turquía.

El cuadro de Fenerbahce está sin timonel, luego de haber despedido hace una semana a Jose Mourinho , quien había llevado a Edson Álvarez a este equipo, convencido de ser un buen refuerzo en la defensa y mediocampo.

Pero en donde no hubo confianza fue en la directiva, que tuvo diferencias con Mourinho y al quedar eliminados de Champions League y solo aspirar a Europa League, fue despedido.

Edson Álvarez y los otros refuerzos pedidos y concretados por Fenerbahce se quedaron con incertidumbre por el rumbo que el proyecto tomaría.

Ahora desde Turquía, medios especializados coinciden en que Fenerbahce ha lanzado una propuesta a Zidane y que es altamente posible que se concrete su contratación para tomar el equipo que no es campeón en Turquía desde 2021.

¿Cómo le fue a Edson Álvarez en su primer partido?

Edson Álvarez debutó el 31 de agosto en el juego en el que Fenerbahce visitó al Gençlerbirliği Spor Kulübü , en donde jugó 90 minutos y tuvo una buena presentación dejando también buenas sensaciones para los aficionados.

Edson deberá ser titular sí o sí y rendir cuando el mundial está a 10 meses de suceder.