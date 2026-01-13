¡ÚLTIMA HORA! Asesinan a gran amigo de Memo Ochoa

Memo Ochoa se convirtió en el 2011 en el primer portero mexicano en jugar en una de las principales ligas de Europa y el gran responsable de llevarlo al Ajaccio de la Ligue 1 de Francia fue Alain Orsoni, expresidente del equipo de Córcega quien fue asesinado este lunes 12 de enero.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo estará presente en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Locura total! Ir al Super Bowl cuesta desde 6,000 hasta 25,000 dólares

Asesinan a Alain Orsoni, expresidente del Ajaccio y amigo de Memo Ochoa

Alain Orsoni, quien además de ser el expresidente de Ajaccio, también fue un importante líder del movimiento nacionalista de Córcega, fue asesinado este lunes durante el funeral de su madre.

De acuerdo con medios locales, Orsoni, de 71 años, fue embestido por un atacante cuando salía del cementero de Vero y fue alcanzado por un disparo realizado desde larga distancia.

Orsoni, quien fue líder del Frente de Liberación Nacional de Córcega y fundador de Movimiento por la Autodeterminación, ya había sufrido un intento de asesinato en 2008, mientras que su hermano, Guy Orsoni, fue ejecutado en 1983.

Memo Ochoa lamenta la muerte de Alain Orsoni

A través de sus redes sociales, Memo Ochoa lamentó la noticia y emitió un comunicado en francés, acompañado de una serie de fotografías, en donde lamentó la muerte de Orsoni a quien calificó como "un hombre especial que me importaba".

"Estoy profundamente molesto por las noticias. Hoy me despido de Alain Orsoni, y especialmente de un hombre que me importaba", escribió Ochoa.

"Alain fue mucho más que un presidente. Era un apoyo, una presencia, alguien que creía en el humano antes que el jugador. Durante mi visita a Ajaccio, me echó una mano con confianza, respeto y lealtad. Nunca olvidaré esto", continuó.

"Con el tiempo se hizo amigo. Un hombre real, apasionado, comprometido, que llevó su club y sus convicciones con fuerza y coraje. Mis pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que lo querían. Su ausencia dejará un gran vacío", concluyó.

Te puede interesar: Equipo de la Liga BBVA MX eligió uno de sus fichajes estrella con inteligencia artificial