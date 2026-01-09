Equipo de la Liga BBVA MX eligió uno de sus fichajes estrella con inteligencia artificial

Si bien el mercado invernal de la Liga BBVA MX se extenderá hasta febrero , es poco probable que un club sorprenda tanto como lo acaba de hacer el Querétaro. Esto debido a que la directiva de los Gallos Blancos decidió apoyarse en la inteligencia artificial para cerrar un llamativo fichaje proveniente del futbol africano.

Este hecho marca un curioso precedente en el país, dado que se trata de uno de los primeros movimientos en el que la tecnología tuvo un papel decisivo. El futbolista en cuestión es Bless Ege, un joven ghanés de 19 años que llamó la atención en el club albiazul por sus actuaciones en el Karela United de su país.

Entre todas las altas, bajas y grandes rumores de la Primera División mexicana , el nombre de Ege pasó desapercibido al tratarse de un desconocido para la mayor parte del público. Sin embargo, su arribo es altamente significativo por las formas casi futuristas que se emplearon.

¿Cómo fue la llegada de Ege a la Liga BBVA MX con la ayuda de la IA?

De acuerdo con información de Récord, Querétaro recurrió a una plataforma de inteligencia artificial privada como parte del proceso de análisis y toma de decisiones. Esta herramienta se volvió en un pilar dentro de la nueva administración de los Gallos encabezada por Innovatio Capital.

Bajo ese enfoque, el club que hoy dirige Esteban González decidió apostar por el mediocampista africano de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. De todas formas, de momento se desconoce si formará parte del primer equipo o si tendrá un paso por las Fuerzas Básicas.

Los números de Bless Ege, el nuevo fichaje de Querétaro

En cuanto a su rendimiento, Ege viene de disputar 15 partidos en la Premier League de Ghana, donde logró marcar 4 goles, según los registros de Transfermarkt, cifras más que destacables para un futbolista que se desempeña como mediocampista.