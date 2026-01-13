ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo estará presente en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Portugal comandado por Cristiano Ronaldo buscará su primer título mundial en Norteamérica 2026 y para ello, buscarán concentarse en el lugar idóneo en busca de la épica. Dicho destino sería en México, específicamente en un lugar lujoso ubicada en la Riviera Maya.

De acuerdo a información exclusiva de TV Azteca Deportes, el combinado luso tendrá como sede a la Riviera Maya durante la justa mundialista que ya está a unas cuantas semanas de iniciar. Los pupilos de Roberto Martínez tendrán dos compromisos en Houston (vs vencedor del repechaje internacional: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), frente a Uzbekistán y el último será en Miami contra Colombia. Con ello, Portugal haría viajes de ida y vuelta entre los Estados Unidos y México en la fase de grupos esperando pasar a fase de eliminación directa.

¿Última oportunidad para CR7?

A sus 40 años, el delantero del Al-Nassr podría estar viviendo su último mundial como futbolista profesional y buscará igualar a Lionel Messi en títulos de esta índole. Cabe recordar que, el máximo goleador del Real Madrid estará arropado por varios futbolistas de talla internacional y probablemente uno de los cuadros más competitivos que ha tenido Portugal en toda su historia.

Tipos como Joao Felix, Bruno Fernades, Joao Neves, Vitinha y Rafael Leao están llamados a ser el acompañamiento perfecto en el probable ''last dance' de Cristiano Ronaldo en Mundiales. Finalmente, Portugal es una de los combinados más valiosos de todo el Mundial 2026 con un precio de 841 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt y tratará de plasmarlo dentro del campo de juego.