Así es la exclusiva y lujosa casa de Cristiano Ronaldo que puso en venta

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas. El astro portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, han decidido poner en venta la que es considerada la casa más cara de Portugal. La mansión de lujo se encuentra ubicada en una de las zonas más exclusivas del país.

Messi inicia pretemporada con la mira puesta en Latinoamérica

A pesar de haber sido pensada como el lugar ideal para su retiro, la pareja no terminó de sentirse cómoda en la propiedad. La mansión está situada en Quinta da Marinha, dentro del parque natural de Sintra-Cascais.

La propiedad de lujo está rodeada de naturaleza, campos de golf y residencias de alto perfil. El precio de venta es de 35 millones de euros, la misma cifra que se estima habrían invertido en su construcción. Esto la convierte en una de las operaciones inmobiliarias más impactantes del mercado europeo.

La mansión de Cristiano Ronaldo pensada para el lujo absoluto

La casa cuenta con un diseño contemporáneo y se distribuye en 3 plantas amplias y luminosas, ya que cuenta con grandes ventanales y espacios abiertos. Entre sus estancias destacan un gimnasio privado, una sala de masajes, un cine en casa y áreas de descanso diseñadas con elementos y materiales de primer nivel.

Además, dispone de una pista de tenis privada y un garaje con capacidad para más de 20 automóviles (acorde a la lujosa colección de carros del futbolista). El exterior tampoco se queda atrás: cuenta con 2 piscinas, una de ellas tipo infinity al aire libre y otra cubierta con techo de cristal y paso inferior.

@luchotvv Cristiano Ronaldo ha construido la mansión más exclusiva de Portugal en Quinta da Marinha 😱❔ ♬ sonido original - LuchoTV ⚽

La lujosa casa de Cristiano Ronaldo en Portugal tiene detalles exclusivos y toques de alta costura

La mansión de CR7 tiene un claro concepto de resort de lujo. Todo está pensado para ofrecer privacidad, confort y una experiencia premium sin salir de casa. Uno de los aspectos que más llama la atención son los detalles de alta gama que eligieron el jugador y Georgina para la decoración.

La mansión incluye grifería de oro macizo, mármol italiano y acabados personalizados. Como si fuera poco, la firma Louis Vuitton diseñó un mural exclusivo para la pareja. Este elemento artístico único convierte a la vivienda en una pieza irrepetible dentro del mercado inmobiliario de lujo.