Así finaliza el Grupo C de Brasil y Marruecos, tras la última jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Brasil avanzó a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder del sector C y desde ya, son candidatos al título de la justa veraniega. El cuadro sudamericano fue de menos a más en el torneo y quedó invicto tras tres compromisos disputados en la primera fase. Con siete unidades y mejor diferencia de goles, Brasil se quedó con el primer lugar y dejó atrás a Marruecos, Escocia y Haití.

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Triunfo contundente de Brasil 3-0 sobre Escocia para llevarse las tres unidades en el tercer partido de la fase de grupos. Vinicius Jr comandó a su selcción a buen puerto y esperan rival ya en la fase de eliminación directa. Por su parte, Brahim Díaz y compañía sufrió de más para derrotar 4-2 a Haití, sin embargo, la diferencia de goles le jugó una mala pasada y se llevó el segundo puesto.

Así quedó el Grupo C del Mundial 2026 tras las tres jornadas

Brasil - 7 puntos Marruecos - 7 puntos Escocia - 3 puntos Haití - un punto

Una situación histórica fue la del primer gol del combinado caribeño en una Copa Mundial de la FIFA, un autogol de Yassine Bounou fue suficiente para poner en la lista a Haití entre los países que ya han hecho gol en la máxima competición de futbol a nivel de selecciones nacionales.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

