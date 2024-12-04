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Antonio Portales juega en el Dundee FC de Escocia y se ha convertido en un pilar en el esquema del cuadro británico, juega de defensa y lleva más de dos goles en la temporada.
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