Así fue el día en que Abismo Negro perdió la vida

La lucha libre mexicana ha sido cuna de ídolos que marcaron época dentro y fuera del ring, pero también escenario de historias profundamente trágicas. Una de las más impactantes es la de Andrés Palomeque González, mejor conocido como Abismo Negro.

El luchador se convirtió en una figura emblemática de la AAA durante los años noventa y los primeros años del siglo XXI. Admirado por su estilo rudo, su carisma y su presencia dominante, el personaje también cargó con una vida personal marcada por problemas de salud mental y adicciones. Su muerte dejó al descubierto una realidad muchas veces silenciada dentro del deporte espectáculo.

La última función de Abismo Negro y el inicio de la tragedia

El 21 de marzo de 2009, tras participar en una función en Mazatlán, Abismo Negro viajaba junto a otros luchadores en un autobús con destino a Guadalajara. Durante el trayecto, el gladiador sufrió una fuerte crisis de ansiedad que lo llevó a pedir de manera desesperada que el chofer detuviera el vehículo para bajar.

De acuerdo con testimonios de sus compañeros, Palomeque se encontraba alterado y gritaba que "el diablo estaba arriba del camión". A pesar de los intentos por tranquilizarlo, descendió del autobús en plena oscuridad, a la altura del kilómetro 190 de la carretera Mazatlán-Tepic y se internó en la maleza.

Minutos antes, envió un mensaje de texto a su esposa en el que le decía que estaba perdido en un cerro. Aunque algunos luchadores intentaron seguirlo, no lograron evitar que cayera en un desnivel cercano a un puente de la carretera México 15. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida, flotando en el agua.

Salud mental, adicciones y el legado de Abismo Negro en la lucha libre

El médico legista Jesús Enrique Castro López señaló que la crisis pudo haber sido provocada por el consumo de anabólicos y otras sustancias. Según el periodista y narrador Arturo 'El Rudo' Rivera, Abismo Negro padecía esquizofrenia y había sido internado en múltiples ocasiones para recibir tratamiento.

El propio Rivera relató que el luchador aseguraba ver al diablo y que, aunque en algún momento intentó dejar los vicios y refugiarse en la fe, sus problemas persistieron. Estas condiciones, sumadas a la presión constante del medio, habrían influido de manera determinante en el desenlace.

Dentro del ring, Abismo Negro fue un referente indiscutible de la AAA, líder de los Vipers y conocido como el Rey del Martinete. Su popularidad lo llevó incluso a participar en programas de televisión, demostrando una versatilidad que trascendía la lucha libre. Tras su muerte, colegas y aficionados lo despidieron con profundo respeto. Su historia evidenció la importancia de atender la salud mental en el deporte profesional.