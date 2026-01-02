AAA confirma su primera función para 2026; ¿cuándo y dónde será?

El 2025 se convirtió, sin duda, en uno de los mejores años que la AAA ha tenido en toda su historia, y parte de ello guarda relación con la adquisición por parte de la WWE. Ante este hecho, ambas compañías han dado a conocer cuándo y dónde será la primera función de la empresa en 2026.

Después de un año que trajo consigo el Megacampeonato para Dominik Mysterio, así como el cambio a rudo de El Hijo del Vikingo y la consagración de otros luchadores como Psycho Clown y La Parka, ahora la AAA tiene en mente reforzar a sus personajes y llevarlos a un ámbito totalmente internacional.

¿Cuándo y dónde será la próxima función de la AAA en 2026?

De acuerdo con Marisela Peña, presidenta de Lucha Libre AAA y uno de los rostros más conocidos de la empresa, la Tres Veces Estelar tendrá su primer evento grabado para la televisión el próximo sábado 17 de enero; es decir, en tan solo unas semanas a partir de ahora.

La presidenta de Lucha Libre AAA también confirmó que el evento se llevará a cabo en la Ciudad de México, más precisamente en el Gimnasio Juan de la Barrera, inmueble que se ha convertido en una de las casas principales de la empresa mexicana desde la adquisición por parte de la WWE.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han confirmado a los luchadores que formarán parte del evento; sin embargo, se espera la llegada de superestrellas de la WWE considerando el gran impacto que la AAA ha tenido en Estados Unidos gracias a las luchas que ha tenido hasta ahora.

¿Cuándo será el próximo magno evento de la AAA?

Después de lo que significó Guerra de Titanes, el cual fue una de las mejores funciones que la empresa tuvo en este año, ahora la AAA mediante la WWE confirmaron la llegada de Rey de Reyes, evento que se realizará durante marzo del 2026 en el estado de Puebla.