Logan Paul hace comparación entre la WWE y Floyd Mayweather Jr que deja mal parado al boxeador

La familia Paul se ha convertido en una de las más polémicas y, a su vez, trascendentes dentro del mundo deportivo y de las redes sociales. Y es que, mientras Jake recientemente sufrió una golpiza de parte de Anthony Joshua, Logan Paul se mantiene como un activo de la WWE.

Más precisamente hablando de Logan Paul, vale mencionar que el creador de contenido no suele pasar desapercibido en las redes sociales y para muestra de ello está la última declaración que hizo en torno a su participación en la WWE, así como lo importante que fue Floyd Mayweather Jr en el boxeo profesional.

¿Qué dijo Logan Paul sobre Floyd Mayweather Jr y la WWE?

De acuerdo con información del portal First Take, Logan Paul habría declarado que formar parte de la WWE, ya sea como empleado activo o esporádico (como lo es él en estos momentos), resulta mucho más duro y complicado que enfrentar a Floyd Mayweather Jr, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

Vale mencionar que la relación entre Logan Paul y la WWE ya cuenta con muchos años; de hecho, el youtuber ha formado parte de distintos eventos de renombre dentro de la compañía, y un ejemplo de ello fue su participación en Wrestlemania 38 cuando él y The Miz enfrentaron a Los Mysterios.

Además, Logan Paul ha sido parte de distintas ediciones semanales de RAW y Smack Down, así como otros eventos de renombre en la compañía como lo son Royal Rumble, SummerSlam, Money in the Bank y Elimination Chamber. Su última gran participación se dio en Survivor Series de este año.

El día en que Floyd Mayweather Jr venció al Canelo Álvarez

Fue el 14 de septiembre del 2013; es decir, hace más de 10 años, cuando Floyd Mayweather Jr y Saúl, el Canelo Álvarez, se enfrentaron en una de las contiendas más conocidas de los últimos años. Y si bien el mexicano intentó vencer a su rival, la realidad es que el estadounidense no tuvo demasiados problemas para derrotarlo.