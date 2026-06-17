Así fue la emotiva narración de Christian Martinoli en el gol de récord de Messi: “Hace historia en el Mundial”

Noche de ensueño para la Selección de Argentina y Lionel Messi ante su similar de Argelia en Kansas City. Triplete del 10 sudamericano ante los Zorros del Desierto y empata a Miroslav Klose en la cima de goleadores históricos de las Copas Mundiales de la FIFA. El volante del Inter Miami llegó a las 16 goles y está a un solo tanto de ponerse en lo más alto en solitario.

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Messi ha anotado en cinco justas mundiales diferentes y solo se fue en blanco en el Mundial de 2010. De hecho, su triplete ante Argelia en Norteamérica 2026 ya solo lo pone a un gol de su segunda mejor marca (Brasil 2014). Nuestro narrador Christian Martinoli narró con emotividad ese gol histórico por la señal de TV Azteca Deportes: ''Gol del máximo anotador histórico de los Mundiales, 16 goles para él, nadie ha metido más goles que él....Messi en 76 minutos acaba de empatar a Klose.'', dijo.



2006 (Alemania): 1 gol (vs. Serbia y Montenegro, en fase de grupos). Argentina llegó a cuartos.

2010 (Sudáfrica): 0 goles. Argentina llegó a cuartos.

2014 (Brasil): 4 goles (todos en fase de grupos: vs. Bosnia, Irán y 2 vs. Nigeria). Subcampeón.

2018 (Rusia): 1 gol (vs. Nigeria). Octavos de final.

2022 (Qatar): 7 goles (incluyendo penales y jugada, en todas las fases hasta la final). Campeón del mundo.

2026 (Norteamérica 2026): 3 goles de momento - primer partido vs Argelia



HAT TRICK DE MESSI 🔥😱

El astro argentino puso el tercer gol en el marcador con un tiro colocado al palo derecho del arquero. ⚽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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