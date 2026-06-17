Por qué Luca Zidane, portero de Argelia, juega con una careta contra Argentina

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ siempre nos deja historias peculiares, pero pocas han captado tanto la atención en este inicio de torneo como la figura de Luca Zidane. El portero de la selección de Argelia, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, debutó frente a Argentina luciendo una llamativa máscara protectora negra que cubría gran parte de su rostro. Lejos de ser una elección estética o una cábala, es un instrumento esencial para que el guardameta de 28 años pueda estar presente en la máxima cita mundialista.

¿El origen de la protección? La historia detrás de esta protección comenzó a finales de abril del corriente año, durante un partido de liga con su club, el Granada. En una acción accidentada dentro del área, sufrió un choque violento con un delantero rival que le provocó una fractura de mandíbula y mentón.

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La gravedad del impacto obligó al portero a pasar por el quirófano de urgencia. Fue un momento crítico, ya que la lesión puso seriamente en duda su participación en el Mundial. Sin embargo, tras una intervención exitosa y un proceso de recuperación acelerado, Luca logró integrarse a los trabajos con su selección en tiempo récord.

¿Por qué debe seguir usándola? La máscara, fabricada a medida con materiales rígidos y ligeros, es la única garantía que permite a Zidane competir sin correr riesgos innecesarios. Su función principal es proteger la zona afectada de cualquier nuevo golpe, roce o balonazo que pudiera interrumpir la consolidación ósea que aún atraviesa.

Protección total: El diseño cubre frente, mejillas y mentón, brindando firmeza a la mandíbula.

El diseño cubre frente, mejillas y mentón, brindando firmeza a la mandíbula. Adaptabilidad: A pesar de su apariencia aparatosa, el propio arquero ha declarado en diversas entrevistas que se siente cómodo con ella y que, una vez que comienza el entrenamiento o el partido, su presencia se vuelve imperceptible, permitiéndole moverse con total naturalidad para cortar centros o realizar atajadas.

Para Luca Zidane, quien eligió representar a Argelia —la tierra de sus abuelos paternos—, esta máscara es el símbolo de su tenacidad. Haber superado una fractura facial a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA™ no es tarea sencilla, pero su compromiso con los "Guerreros del Desierto" lo ha llevado a convertirse en el guardián enmascarado.