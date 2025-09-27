¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en el Mundial sub-20?

La Selección Mexicana participará en el Mundial FIFA Sub-20 2025, que se celebra en Chile, siendo su participación numero 17 en las Copas del Mundo. México busca tener un buen papel luego de no clasificar a la edición de 2023.

El torneo inicia el 27 de septiembre de 2025 y la final está programada para el 19 de octubre, la Selección buscará avanzar y llevarse el título con la prometedora generación que tiene.

Así le ha ido a México en el Mundial sub-20

México ha participado en 16 ediciones, en los que ha logrado disputar 65 juegos, de los que ha ganado 22, ha empatado 18 y ha perdido 25. En total, ha logrado marcar 90 goles y ha recibido 72 anotaciones.

En las ediciones de: 1979, 1981, 1983, 2003, 2015 y 2019, se terminaron quedando en la fase de grupos. Mientras que sus mejores participaciones fue en las ediciones de: Túnez 1977 en la que quedo subcampeón y en la edición de Colombia 2011 terminó en el tercer lugar.

Los rivales que tendrá México en el Mundial sub-20

México está en el Grupo C del Mundial Sub-20, junto con Brasil, España y Marruecos, los expertos han catalogado al grupo como el grupo de la muerte.

Fecha: Domingo 28 de septiembre 2025

Partido: México vs Brasil

Hora (México): 17:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Nacional, Santiago



Fecha: Miércoles 1 de octubre 2025

Partido: México vs España

Hora: 14:00 horas tiempo del centro de México.

Estadio: Estadio Nacional, Santiago



Fecha: Sábado 4 de octubre 2025

Partido: México vs Marruecos

Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Nacional, Santiago

México tiene grandes posibilidades de avanzar a la fase de eliminatorias. Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.

