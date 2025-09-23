deportes
¡EQUIPAZO! La posible alineación de México vs Brasil en el Mundial Sub-20

Conoce la alineación con la que saldría la Selección Mexicana sub-20 para enfrentar a Brasil en el Mundial

México Sub-20
México Sub-20
Iván Vilchis
Selección Azteca
La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial Sub-20 de Chile enfrentando a Brasil en la fase de grupos. La primer prueba bastante fuerte para los dirigidos por Eduardo Arce.

Para el encuentro, se espera que Eduardo mande a los mejores elementos para poder obtener los primeros puntos. La alineación con la que saldría sería:

Portero: Emanuel Ochoa
Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López y Hugo Camberos
Mediocampistas: Obed Vargas, Iker Fimbres, Amaury Morales y Elías Montiel
Delanteros: Mateo Levy y Gilberto Mora

Fecha y hora del México vs Brasil

El partido de México vs Brasil se disputará el siguiente domingo 28 de septiembre del 2025 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

  • Fecha: Domingo 28 de septiembre 2025
  • Partido: México vs Brasil
  • Hora (México): 17:00 horas tiempo del centro de México
  • Estadio: Estadio Nacional, Santiago

El formato del Mundial sub 20

México está en un grupo bastante complicado, pero tiene grandes posibilidades de avanzar a la fase de eliminatorias. Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.

Los convocados por México Sub-20

Los jugadores que decidió convocar Eduardo Arce son:

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emanuel Ochoa (Cruz Azul) y Juan Liceaga (Chivas).
Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla), César Bustos (Rayados), Jaziel Mendoza (Cruz Azul) y Everardo López (Toluca).
Mediocampistas: Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee FC), Alexei Domínguez (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), Diego Sánchez (Tigres), Iker Fimbres (Rayados) y Elías Montiel (Pachuca).
Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul) y Tahiel Jiménez (Santos).

Selección Mexicana
