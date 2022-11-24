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Fútbol

Así marcha el Grupo H de Qatar 2022 tras la primera fecha

Se abrió la acción en el Grupo H de la Copa del Mundo Qatar 2022 con los encuentros entre las selecciones de Uruguay, Corea del Sur, Portugal y Ghana

Portugal vs Ghana
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Se abrió la acción en el Grupo H de la Copa del Mundo Qatar 2022 con los encuentros entre la selección de Uruguay ante su similar de Corea del Sur en la cancha de Eduaction City Stadium y la escuadra de Portugal contra Ghana en el estadio 974.

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Aplacada 80 minutos por Corea del Sur, atrevida, constante y sin complejos, la selección de Uruguay entró en juego en Qatar 2022 con un empate decepcionante, ajeno a la condición de alternativa que ella misma siente frente a los favoritos, sin méritos para ganar hasta el tramo final, sin una proposición acorde a su nivel, sin ambición hasta que comprobó que el 0-0 era un destino inminente y con Fede Valverde reducido casi a la intrascendencia hasta un trallazo a última hora al larguero.

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Portugal logró un trabajado triunfo (3-2) frente a Ghana en su estreno en el Mundial de Qatar, en el que Cristiano Ronaldo logró su octavo gol mundialista y se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco ediciones de esa competición.

¿Cómo queda el Grupo H en la primera jornada de Qatar 2022?

Después de haberse jugado la primera jornada, la selección de Portugal se pone en el primer puesto con tres puntos. En el segundo puesto se coloca Uruguay con una unidad.

El tercer puesto se encuentra Corea del Sur con los mismos puntos que los charrúas , pero con más tarjetas amarillas.

En el último puesto es para Ghana con cero unidades.

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