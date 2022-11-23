FIFA investiga a México por cánticos de sus aficionados en Qatar 2022

La Comisión Disciplinaria de la FIFA le ha abierto expediente a la Asociación Mexicana de Futbol por los cánticos de los aficionados en el Mundial de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Gerardo Martino hizo su debut ante Polonia en el Estadio 974, cancha en la que dividieron puntos luego de igualar sin anotaciones en un encuentro en el que Guillermo Ochoa fue el héroe al atajarle un penal a Robert Lewandowski.

El procedimiento se ha abierto en función del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que se refiere a la discriminación.

Se trata del segundo expediente que abre la Comisión de Disciplina, tras el que se hizo contra la Selección de Ecuador por el mismo motivo durante el partido inaugural en el que ‘La Tri’ sumó sus primeros tres puntos frente al país anfitrión.

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Los siguientes partidos de México en Qatar 2022

Luego del empate sin goles en la Jornada 1 de la Fase de Grupos ante Polonia, el siguiente rival de la Selección Mexicana es Argentina.

El cuadro comandado por el ‘Tata’ Martino se mide a la ‘Albiceleste’ el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

La Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, tuvo un debut con derrota luego de caer ante Arabia Saudita. Lionel Messi hizo su primer gol en el Mundial de Qatar 2022 por la vía del penalti y el cuadro de Hervé Renard dio la vuelta para dar la sorpresa en la Copa del Mundo.

En la segunda fecha, Arabia Saudita tiene como rival a Polonia, partido al que el conjunto de los 'Halcones Verdes' llegan con la baja de un jugador que se va a perder el resto del Mundial por lesión.

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