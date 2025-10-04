Así puedes crear una foto con Lionel Messi y otros ídolos en Google

¿Alguna vez has soñado con tener una foto con Lionel Messi? Gracias a la tecnología, ese deseo puede cumplirse, al menos digitalmente. Hoy en día, las herramientas de IA permiten generar imágenes muy realistas que parecen salidas de un estudio profesional. Una de las más populares y potentes es Google Gemini, la plataforma de inteligencia artificial que permite crear retratos, escenarios y composiciones fotográficas tan detalladas que podrían engañar al ojo humano.

Con Google Gemini, cualquier aficionado puede diseñar su propia foto junto a Lionel Messi, recreando momentos épicos como una celebración de gol o un abrazo en pleno campo de juego. La IA es capaz de interpretar descripciones de texto para generar imágenes realistas, lo que hace posible cumplir el sueño de tomarse una foto con el astro argentino , incluso sin estar en el mismo continente.

Paso a paso para crear tu foto con Lionel Messi usando Google Gemini

1. Accede a Google Gemini:

Ingresa desde tu navegador web o descarga la aplicación móvil si está disponible en tu región. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google para usar las funciones de generación de imágenes de IA.

2. Sube tu foto (opcional):

Si quieres aparecer junto a Lionel Messi, sube una foto tuya en buena calidad. Esto permitirá que Google Gemini integre tu retrato en la escena final con precisión.

3. Escribe el prompt o instrucción:

Redacta una descripción detallada de la imagen que deseas. Por ejemplo: “Una foto de Lionel Messi y yo celebrando un gol en un estadio iluminado, ambos con uniformes del Inter Miami, sonriendo y levantando los brazos”. Incluye detalles sobre el estilo (retrato profesional, selfie, Polaroid), la iluminación y el fondo.

4. Genera y ajusta:

La IA de Google Gemini creará varias versiones de la imagen. Revisa los resultados y ajusta tu prompt si deseas cambios en la pose o en el escenario.

5. Descarga y comparte:

Cuando obtengas la imagen perfecta junto a Lionel Messi, descárgala y compártela en redes sociales, siempre recordando etiquetarla como una creación hecha con IA mediante Google Gemini.

