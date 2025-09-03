Lionel Scaloni rompe en llanto al hablar sobre el último partido de Lionel Messi que sucederá este jueves

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni no logró contener el llanto ante los medios de comunicación en plena conferencia de prensa y se mostró como tal vez nunca se le había visto, todo esto en reacción al inminente adiós de Lionel Messi de la Selección de Argentina.

Tras una larga historia de Messi con Argentina en el que el momento más álgido es la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha llegado el momento de decirle adiós y Messi así lo ha anunciado.

Messi se despide mañana jueves 4 de septiembre de Argentina, en lo que a eliminatoria dentro su país se refiere. Lionel Messi, considerado por analistas y afición como el mejor futbolista de todos los tiempos aún tiene un juego de eliminatoria fuera de su país y el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026.

Messi adelantó hace algunos días que podrían venir amistosos o juegos de preparación, pero es una incógnita si ahí estará, por lo que bien el juego Argentina vs Venezuela puede ser el último en su trayectoria.

Agustin Marcarian/REUTERS Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina Training - Lionel Andres Messi Training Ground, Buenos Aires, Argentina - September 2, 2025 Argentina’s Lionel Messi during training REUTERS/Agustin Marcarian

La reacción sorprendente de Lionel Scaloni al hablar sobre el último juego de Messi

“Por lo que ya declaró Leo, será un partido emotivo, especial, lindo. Hay que disfrutarlo, como siempre decimos. Yo soy el primero que disfruta poder entrenarlo”.

“Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga”.

"Él juega, está claro, ¿cómo no va a jugar?”.

“En principio, todos los jugadores viajarán a Ecuador, dependiendo de cómo terminen el partido contra Venezuela”.

¿Cómo será el último partido de Messi con Argentina?

El que será el último juego de Argentina en eliminatorias contando con Lionel Messi, se prevé como una emotiva fiesta llena de sentimientos encontrados, por lo que Messi irá acompañado de familiares y amigos y más personas que han sido parte de su recorrido.

Messi, de 38 años, tendrá así su ‘último baile’ en el Argentina vs Venezuela del jueves 4 de septiembre.

Lo que tienes que saber de Argentina contra Venezuela

Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires, Argentina)

Capacidad: 85,000 espectadores

Jueves 4 de septiembre de 2025

17:30 horas (Tiempo del Centro de México)4

Posibles alineaciones del partido Argentina vs Venezuela

Argentina (DT: Lionel Scaloni)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister

Delanteros: Tiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez



Venezuela (DT: Fernando “Bocha” Batista)

Portero: Rafael Romo

Defensas: Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro

Mediocampistas: Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres

Delanteros: Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Salomón Rondón