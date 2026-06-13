Así queda el Grupo D, tras el partido de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sinfonía de la Selección de los Estados Unidos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Paraguay. El combinado de las Barras y las Estrellas goleó 4-1 al cuadro sudamericano y se afianzó de manera momentánea en lo más alto del Grupo D en la justa internacional. Mañana sábado 13 de junio en Vancouver, Canadá se verán las caras Australia y Turquía para completar la primera fecha en este sector del torneo.

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Con su contundente victoria, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 es primer lugar en el Grupo D y dio un paso gigante en busca de la clasificación a los 16avos de final del torneo. Cabe destacar que, en el papel, Estados Unidos superó la prueba más difícil en esta fase de grupos tras ganarle al cuadro de la CONMEBOL y ahora, se verá las caras con el combinado australiano en la segunda fecha y cerrará actividad ante los turcos.

Estados Unidos - 3 puntos - un partido disputado Australia - 0 puntos - por jugar Turquía - 0 puntos - por jugar Paraguay - 0 puntos - un partido disputado



Jornada 2 - Grupo D (Mundial 2026)

Turquía vs Paraguay

Viernes 19 de junio de 2026

22:00 CDMX (madrugada del 19 al 20)

Levi's Stadium (Santa Clara / San Francisco Bay Area)



Estados Unidos vs Australia

Viernes 19 de junio de 2026

13:00 CDMX

Lumen Field (Seattle)

Finalmente, recuerda que podrás disputar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el partido entre la Selección de Brasil y el combinado de Marruecos este sábado 13 de junio en punto de las 4:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.