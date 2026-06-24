Así quedó el Grupo L del Mundial 2026, tras los partidos de Inglaterra vs Ghana y Panamá vs Croacia

La segunda fecha del Grupo L nos dejó un escenario muy cerrado y dejó la moneda en el aire para la última jornada del torneo. Por un lado, Croacia logró sacudirse la derrota de su debut y consiguió una victoria de oro por 1-0 frente a Panamá en el Estadio Toronto, sumando así sus primeras unidades en esta justa mundialista.

Por otro lado, el choque entre Inglaterra y Ghana terminó sin que ninguno se hiciera daño. El empate sin goles repartió un punto para cada selección, un resultado que a ambos les sirve para mantenerse en la parte alta del sector.

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Así va el Grupo L tras la jornada 2

1. Inglaterra: 4 puntos (Diferencia de goles: +2)

2. Ghana: 4 puntos (Diferencia de goles: +1)

3. Croacia: 3 puntos (Diferencia de goles: -1)

4. Panamá: 0 puntos (Diferencia de goles: -2)



Con esta combinación de resultados, ingleses y ghaneses tienen gran parte del boleto a los Dieciseisavos de Final. Croacia revivió por completo sus esperanzas y depende de sí misma para el último duelo, teniendo en cuenta que incluso quedarse en esta tercera plaza podría clasificarla si sus números le alcanzan frente a los otros grupos.

Para Panamá, el panorama es sumamente complicado; están obligados a ganar su último partido por goleada (Inglaterra) y esperar por un milagro matemático para intentar colarse como uno de los mejores terceros. Pero por la estadística y nivel mostrado en dos jornadas del Mundial 2026, Panamá esta practicamente eliminado.

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