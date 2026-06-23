OFICIAL: Así queda la tabla de goleadores HISTÓRICOS de los Mundiales, tras los goles de Messi y Mbappé

Lionel Messi tomó el primer lugar de la tabla de goleadores históricos de las Copas del Mundo. El futbolista argentino marcó un doblete en el triunfo de su selección sobre Austria y llegó a 18 goles tras participar en 28 partidos de varias ediciones del torneo. La única edición en la que se fue sin goles fue en Sudáfrica 2010 pese a que la albiceleste llegó hasta los cuartos de final.

Kylian Mbappe le sigue los pasos muy de cerca al futbolista del Inter Miami de la MLS porque el francés anotó un par de goles para que Francia venciera a Irak. Los sorprendente del atacante del Real Madrid es que suma 16 goles en 16 partidos y eso lo hace uno de los delanteros con mejor efectividad. Por ahora, esa cantidad lo tiene empatado en la segunda posición con el alemán Miroslav Klose, quien jugó en las ediciones de 2002, 2006, 2010 y 2014.

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La cuarta posición en el listado de goleadores históricos le pertenece a Ronaldo, O Fenómeno. El legendario delantero brasileño fue dos veces campeón del mundo y sumó 15 goles en 19 partidos disputados. Además, fue el mejor anotador en la edición de Corea Japón 2002 al sumar ocho tantos.

Gerd Müller es el quinto anotador histórico de las Copas del Mundo. El ariete alemán solo disputó las ediciones de 1970 y 1974, pero eso fue suficiente para marcar 14 goles en 13 partidos. En la primera edición, la de México, fue el mejor anotador con 10 goles y en el segundo consiguió el título mundial al imponerse a Países Bajos en la final.

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Los futbolistas en activo que podrían unirse al Top 5 en el Mundial 2026

El único jugador que podría colarse entre los cinco mejores en la historia de las Copas del Mundo en la edición de 2026 es Harry Kane. El delantero inglés suma 10 tantos en apenas 12 partidos y su grupo luce accesible porque enfrentará a Panamá y a Ghana para cerrar la fase de grupos del torneo.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y Neymar suman ocho goles cada uno en distintas Copas del Mundo. El portugués ha marcado en cada edición desde 2006 salvo en la presente. Por su parte, el brasileño solo ha jugado desde 2014 y aún espera poder ver acción en 2026 si la lesión de pantorrilla se lo permite.

