ÚLTIMA HORA: Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras la Jornada 4

La fase de liga de la Champions League entra a sus últimas jornadas y, tras cuatro fechas disputadas, Bayern Múnich y Arsenal dominan la clasificación con paso perfecto. Tanto los bávaros como los gunners suman 12 puntos en cuatro partidos y se perfilan como firmes candidatos al liderato general.

El Inter de Milán también mantiene marca ideal, el conjunto italiano venció 2-1 al Kairat este miércoles y se metió de lleno en la pelea entre los equipos que han ganado todos sus compromisos hasta ahora.

Por su parte, el Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola goleó 4-1 al Borussia Dortmund y alcanzó las 10 unidades, manteniéndose en la cuarta posición sin rivales que lo igualen y aún sin conocer la derrota en la actual campaña. Detrás aparece el campeón actual el PSG, mientras que el Newcastle desplazó al Real Madrid que perdió por la mínima contra los de Anfield, ambos con 9 unidades.

Liverpool y Galatasaray también suman nueve unidades, aunque con una diferencia de goles menor. El conjunto turco venció 3-0 al Ajax, mientras que el Tottenham completa el “Top 10” con 10 puntos.

Barcelona, en tanto, se complicó tras empatar 3-3 ante el Club Brujas , a pesar del buen desempeño de Lamine Yamal, los culés se ubican en la posición 11 con siete puntos, los mismos que el Chelsea, mientras que el Atlético de Madrid acumula seis unidades con dos triunfos y dos derrotas.

Napoli y Juventus atraviesan un difícil momento, los napolitanos son puesto 25 con apenas cuatro puntos y la Vecchia Signora ocupa el 26 con tres unidades. En la parte baja de la tabla se encuentran Benfica y Ajax sin conocer la victoria, ambos prácticamente sin margen de error con 12 puntos aún en disputa.

La jornada 5 se pondrá en marcha el próximo 25 de noviembre con duelos imperdibles, Chelsea vs Barcelona, Atlético de Madrid vs Inter y el choque por el liderato entre Arsenal y Bayern Múnich.