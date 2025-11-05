Bayern Múnich pierde a su estrella del momento y todo fue por algo que pasó en el partido vs PSG

En condición de visitante, el Bayern Múnich le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain en un partido en el que fue muy superior a su rival. Sin embargo, el conjunto alemán pierde a la estrella del momento para los próximos partidos justamente por algo que pasó en el duelo frente al PSG. Luis Díaz fue expulsado por una dura infracción a Achraf Hakimi.

Tras una revisión en el VAR, el árbitro del encuentro decidió mostrarle la tarjeta roja a ‘Lucho’ Díaz, por la falta que dejó una imagen escalofriante en Hakimi , que sufrió duramente en su tobillo. En ese contexto, a falta de la confirmación de la UEFA, el guajiro se perdería los próximos dos partidos de la Champions League.

Lesión tras patada de Luis Díaz a Hakimi.

A la espera de la confirmación oficial, Luis Díaz no podrá estar frente al Arsenal en el duelo que se disputará en el Emirates Stadium de Londres. Sin dudas este es el duelo más duro que se perderá, porque ambos tienen puntaje ideal. Luego, tampoco jugaría ante Sporting Lisboa en el encuentro a disputarse en el Allianz Arena de Múnich.

La dura infracción de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi

Tras perder la pelota en la mitad de la cancha, el colombiano cortó el intento de contragolpe de Hakimi con una dura barrida de atrás, que provocó la lesión en el tobillo del defensor de Marruecos. En primera instancia el árbitro del partido entre Bayern Múnich y PSG no había considerado la infracción como de tarjeta roja, pero el VAR lo llamó y él corrigió.

The moment Hakimi was getting help off the pitch by players and staff after the horrific injury following Luis Diaz bad tackle! #psg #championsleaugue pic.twitter.com/UULbqKwj2R — Football clips (@Mohqoshin) November 4, 2025

El gran presente del Bayern Múnich

Ya son 16 triunfos consecutivos los que lleva el gigante alemán. Pues el Bayern Múnich ganó absolutamente todos los partidos que jugó desde el inicio del semestre y contando todas las competencias, con la consagración en la Supercopa de Alemania en el medio. Ahora, en el último duelo los de Vincent Kompany borraron del terreno de juego a los de Luis Enrique, sobre todo en el primer tiempo, antes de la expulsión de Díaz.

Los números de Luis Díaz hasta la expulsión en PSG vs. Bayern