ÚLTIMA HORA: Así quedó la tabla general y el descenso en LaLiga de España

Este sábado 23 de mayo del 2026, se diputó la última jornada de LaLiga temporada 2025-2026, competición en la que Barcelona logró coronarse campeón ante el Real Madrid. Pero de igual forma se definieron los equipos que van a competir torneos europeos y los tres que tendrán que descender.

Un torneo bastante cerrado que se terminó de definir hasta la última fecha dos equipos que tenían que descender y la pelea por un lugar en los torneos europeos.

Los equipos de LaLiga que clasificaron a competiciones Europeas

En LaLiga, entraron cinco equipos a la Champions League de 2026-2027, los clubes que van a disputar el torneo son: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.

Para la Europa League, los dos equipos que lograron clasificar son: Celta de Vigo y Real Sociedad que logró clasificar luego de ganar la Copa del Rey.

Por último, para la Conference League logró entrar Getafe al quedar en el séptimo lugar de la tabla.

🇪🇺 ¡EL EUROGETAFE ESTÁ DE REGRESO!



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Los tres equipos que desciende de LaLiga

Tras 38 jornadas disputadas, el primer equipo que terminó descendiendo fue el Real Oviedo al tener pocos puntos. Pero en la última fecha, los dos clubes que no lograron permanecer en primera son: Mallorca y Girona.

Con sus bajas, suben tres clubes para buscar permanecer en la máxima categoria.

Los equipos que ascienden para la temporada 2026-2027 son: Racing de Santander al ser campeones, Deportivo de La Coruña como subcampeones y por último, el tercer lugar se definirá en el playoffs entre Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón.

Así quedó la tabla de LaLiga

FC Barcelona 94 puntos. Real Madrid 86 puntos. Villarreal CF 69 puntos. Atlético de Madrid 69 puntos. Real Betis 60 puntos. Celta de Vigo 54 puntos. Getafe CF 51 puntos Rayo Vallecano 50 puntos. Valencia CF 49 puntos. Real Sociedad 46 puntos. RCD Espanyol 46 puntos. Athletic Club 45 puntos. Sevilla FC 43 puntos. Alavés 43 puntos. Elche CF 43 puntos. Levante UD 42 puntos. CA Osasuna 42 puntos. RCD Mallorca 42 puntos. Girona FC 41 puntos. Real Oviedo 29 puntos.

Aun falta un partido por jugarse entre Villarreal y Atlético de Madrid, por lo que su resultado solo podría moverse la tabla un lugar entre los mismos equipos.