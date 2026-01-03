Así reaccionaron en Brasil con el fichaje de Rodrigo Dourado al América

El mercado de fichajes comienza a moverse para los equipos de la Liga BBVA MX, especialmente para el América . De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, las Águilas cerrarían en las próximas horas la llegada del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.

La posible llegada del mediocampista al fútbol mexicano generó diversas reacciones en la prensa, especialmente entre periodistas brasileños. Dicha comunidad coincide en que se trata de un paso importante en la carrera del jugador.

Medios como Band.com destacaron que el fichaje responde directamente a una solicitud del técnico André Jardine, mientras que voces especializadas celebraron la oportunidad del Rodrigo Dourado de competir por títulos en una de las instituciones más grandes de la región.

La reacción de la prensa brasileña ante el fichaje de Rodrigo Dourado para América

En Brasil, el nombre de Rodrigo Dourado volvió a tomar relevancia tras conocerse el interés del América. El portal Band.com catalogó la operación como "un pedido de Jardine", subrayando la confianza que el entrenador brasileño tiene en las cualidades del mediocampista para fortalecer el equilibrio del equipo.

A estas reacciones se sumó el periodista Cristian Moraes, quien a través de sus redes sociales señaló que Dourado "se merecía ese salto" en su carrera y expresó su deseo de verlo campeón con el conjunto azulcrema. Los comentarios reflejan una percepción positiva sobre el traspaso, tanto por el crecimiento profesional del jugador como por la visibilidad que tendrá en un club de alto perfil.

🇧🇷🦅| André Jardine pediu e o #ClubAmérica fez: Rodrigo Dourado é o novo reforço das Águias para 2026.



Dourado é um dos melhores 1º volantes da Liga MX já há algum tempo, num Atlético San Luis com campanhas surpreendentes.



Merecia esse salto. Que seja campeão no #América. 🟡 pic.twitter.com/qNEqpvAasT — Cristian Moraes (@ocrismoraes) January 1, 2026

El contrato de Rodrigo Dourado con América en la Liga BBVA MX

Además del impacto mediático, ya se conocen detalles del acuerdo que firmaría Rodrigo Dourado con el América. Según información revelada por Fernando Esquivel, el brasileño de 31 años firmaría un contrato por 2 años con opción a extenderlo por 1 más. Es decir, en los hechos representaría un vínculo de 3 temporadas con el club.

Rodrigo Dourado: el único campeón olímpico brasileño en la Liga BBVA MX

Un dato que ha llamado la atención tanto en Brasil como en México es que Rodrigo Dourado sería el único futbolista brasileño en la Liga BBVA MX que fue campeón olímpico con su selección. El mediocampista formó parte del plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, compartiendo vestuario con figuras como Neymar Jr. y Marquinhos.