2026 traerá cambios radicales para estos 4 jugadores del América: mucha atención

Club América buscará despuntar en el Clausura 2026 y tomar revancha de un 2025 para el olvido, pues tuvo más fracasos que victorias. En la plantilla hay 4 jugadores que deberán demostrar de qué están hechos, pues su contrato depende de su actuación en el torneo venidero, ya que de momento serán contemplados por André Jardine, quien sumará a su plantel a un nuevo refuerzo, proveniente del Atlético de San Luis.

1. Henry Martín

El delantero tuvo una baja considerable de juego en 2025, aunque fue el segundo semestre en el que se perdió la mayoría de partidos debido a múltiples lesiones . Por lo anterior, se rumoró de una posible salida, pero formará parte de la plantilla en la que buscará volver a brillar y ser el gran “killer” del área, a fin de colarse a la convocatoria de la Selección Nacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero deberá retomar su nivel, para así volverse a ganar el cariño de la gente y una convocatoria a la Selección Nacional.|Club América

2. Álvaro Fidalgo

Este 2026 será clave para el “Maguito”, pues por fin será naturalizado mexicano, por lo que podrá ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, si es que el técnico de México lo considera como una pieza clave en el mediocampo del equipo.

3. Kevin Álvarez

El defensa fue una de las más grandes contrataciones del América, pues dejó al Pachuca como uno de los estandartes y con proyección europea. Sin embargo, de a poco perdió la titularidad contra un novato Dagoberto Espinoza. No obstante, la lesión del canterano le abrió una vez más las puertas a Álvarez de retomar su nivel y ser mundialista con la Selección Nacional de México.

4. Ralph Orquin

Regresó como “El Hijo Pródigo” luego de destacar con Juárez FC. Sin embargo, el defensa apenas sumó unos cuantos minutos en el Apertura 2025, por lo que el Clausura 2026 puede ser su revancha y sacarse “la espinita”, pues de lo contrario estaría por sentenciar su estadía en el club.