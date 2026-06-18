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Así va el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras los partidos de Portugal y Colombia

La selección comandada por Cristiano Ronaldo no cumplió con los pronósticos y empató con el Congo, mientras que, el cuadro colombiano hizo su fiesta en el Estadio Ciudad de México ante Uzbekistán.

Grupo Portugal Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Papelón de la Selección de Portugal en Houston ante la República Democrática del Congo en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Empate a un gol entre los comandados por Cristiano Ronaldo y el conjunto africano que deja con sensaciones muy amargas al cuadro europeo en esta justa veraniega. Por otro lado, Colombia si cumplió con los pronósticos y venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México para quedarse con la cima del sector K de momento.

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Con su triunfo frente a los asiáticos, el cuadro sudamericano dio un paso gigante para avanzar a los 16avos de final y pensar en el liderato del grupo. Los pupilos de Néstor Lorenzo aprovecharon a la perfección el tropezón de CR7 y compañía, para estar en el primer lugar del sector y tener una ventaja ya importante de cara a la segunda fecha.

Grupo K tras una jornada del Mundial 2026

  1. Colombia - 3 puntos
  2. RD Congo - un punto
  3. Portugal - un punto
  4. Uzbekistán - un punto

Segunda jornada Grupo K del Mundial 2026

Partidos con horarios en CDMX (Tiempo del Centro de México)

  • Portugal vs Uzbekistán
  • Hora: 11:00 CDMX (12:00 hora local en Houston)
  • Sede: NRG Stadium, Houston (EE.UU.)
  • Colombia vs RD Congo
  • Hora: 20:00 CDMX (20:00 hora local en Guadalajara)
  • Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Cabe recordar que, la Selección de Portugal y el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos y si los pronósticos se cumplen, ahí se jugará el liderato. Por otro lado, el Congo buscará sacar unidades en las dos fechas restantes y soñar con un pase a la siguiente ronda del certamen internacional.

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