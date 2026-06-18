Así va el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras los partidos de Portugal y Colombia
La selección comandada por Cristiano Ronaldo no cumplió con los pronósticos y empató con el Congo, mientras que, el cuadro colombiano hizo su fiesta en el Estadio Ciudad de México ante Uzbekistán.
Papelón de la Selección de Portugal en Houston ante la República Democrática del Congo en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Empate a un gol entre los comandados por Cristiano Ronaldo y el conjunto africano que deja con sensaciones muy amargas al cuadro europeo en esta justa veraniega. Por otro lado, Colombia si cumplió con los pronósticos y venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México para quedarse con la cima del sector K de momento.
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Con su triunfo frente a los asiáticos, el cuadro sudamericano dio un paso gigante para avanzar a los 16avos de final y pensar en el liderato del grupo. Los pupilos de Néstor Lorenzo aprovecharon a la perfección el tropezón de CR7 y compañía, para estar en el primer lugar del sector y tener una ventaja ya importante de cara a la segunda fecha.
Grupo K tras una jornada del Mundial 2026
- Colombia - 3 puntos
- RD Congo - un punto
- Portugal - un punto
- Uzbekistán - un punto
Segunda jornada Grupo K del Mundial 2026
Partidos con horarios en CDMX (Tiempo del Centro de México)
- Portugal vs Uzbekistán
- Hora: 11:00 CDMX (12:00 hora local en Houston)
- Sede: NRG Stadium, Houston (EE.UU.)
- Colombia vs RD Congo
- Hora: 20:00 CDMX (20:00 hora local en Guadalajara)
- Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)
Cabe recordar que, la Selección de Portugal y el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos y si los pronósticos se cumplen, ahí se jugará el liderato. Por otro lado, el Congo buscará sacar unidades en las dos fechas restantes y soñar con un pase a la siguiente ronda del certamen internacional.