Jordan Carrillo ya reportó para Chivas y ya dio esperanzas: “Ser campeón”

Finalmente Jordan Carrillo dejó Pumas UNAM haciendo algo antes de marcharse. Apenas algunos días después se confirmó que su futuro es con Chivas para el Apertura 2026 y ya reportó. El atacante mexicano ya llegó a Guadalajara para completar los últimos detalles de su incorporación al “Rebaño Sagrado” y ya dio esperanzas: “ser campeón”.

Carrillo llegó en un día clave para Chivas y dejó claro desde el primer día cuál es su objetivo con el club rojiblanco. A su arribo a territorio tapatío, el jugador procedente de Santos Laguna aseguró sentirse emocionado por esta nueva etapa en su carrera y no escondió la ilusión que le genera vestir la playera del Guadalajara.

Las primeras palabras de Jordan Carrillo tras reportar en Chivas

“Estoy contento de llegar a esta institución, la verdad que es un sueño. Vengo muy ilusionado, con muchas ganas, con la mejor actitud y de ser campeón con Chivas”, aseguró el extremo de 24 años.

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Tras sus primeras declaraciones, el futbolista ingresó al hotel donde permanecerá mientras realiza las pruebas físicas y médicas correspondientes antes de firmar oficialmente su contrato con el Guadalajara.

"Es un sueño, muy ilusionado y con muchas ganas de ser campeón."



Jordan Carrillo en su arribo a Chivas como su próximo jugador.pic.twitter.com/VUL3LzVFkx — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 17, 2026

¿Por qué Jordan Carrillo no siguió en Pumas y fichó por Chivas?

La intención de Pumas era mantener al jugador de forma definitiva después de su gran torneo en el Clausura 2026, donde fue pieza importante para que el conjunto universitario alcanzara la Final. Sin embargo, Santos Laguna decidió negociar al futbolista con Chivas ante la oferta presentada por la directiva rojiblanca.

De acuerdo con diversos reportes, Guadalajara habría pagado cerca de 5 millones de dólares por el mediocampista sinaloense, cifra que terminó convenciendo al club lagunero para desprenderse de uno de sus elementos con mayor proyección. Carrillo llega tras una destacada campaña con Pumas y puede ser clave en el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Jordan Carrillo of Santos during the 5th round match between Atlas and Santos as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Jalisco Stadium on February 04, 2024 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Jordan Carrillo firmará por cuatro años con Chivas

El jugador viajó desde Culiacán hasta Guadalajara y este miércoles presentará los exámenes médicos antes de firmar un contrato por 4 años con la escuadra tapatía. Con ello, Jordan Carrillo se convertirá oficialmente en el segundo refuerzo de Chivas rumbo al Apertura 2026. Antes ya fue oficializado Kevin Castañeda.

Tanto Carrillo como Castañeda se integrarán cuanto antes a la pretemporada. Gabriel Milito tendrá a disposición a ambos futbolistas desde el arranque de la preparación, algo clave pensando en un semestre donde el Guadalajara intentará volver a pelear por el título.

