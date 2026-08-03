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Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 3 de la Liga BBVA MX

Previo al parón de dos semanas de la Liga BBVA MX, la Jornada 3 cerró su actividad dejando resultados inesperados en el certamen

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Escrito por: Sebastian Cortés

El Torneo Apertura 2026 entrará en una pausa de dos semanas, periodo en el que varios equipos de la Liga BBVA MX viajarán a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup.

Previo a este receso, la actividad del fin de semana perfiló a los primeros contendientes por el título de goleo individual y cerró una Jornada 3 que dejó resultados destacados y movimientos importantes en la clasificación general.

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Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

  • Puebla 1 - 1 Chivas: Reparto de puntos en el Estadio Cuauhtémoc tras un encuentro parejo, pero con un clima complicado.
  • FC Juárez 1 - 5 Pumas: Los universitarios dominaron a los Bravos con una goleada como visitantes en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
  • Atlético de San Luis 0 - 0 Tijuana: Duelo sin goles en el que ambos equipos se neutralizaron en medio campo y dividieron unidades.
  • Querétaro 3 - 2 Tigres: Los Gallos Blancos se impusieron en casa en un partido con múltiples anotaciones y emociones hasta los minutos finales.
  • Atlas 0 - 2 Monterrey: Rayados se llevó el triunfo del Estadio Jalisco gracias a su contundencia frente a los rojinegros.
  • León 1 - 0 Pachuca: La Fiera hizo pesar su localía y derrotó por la mínima diferencia a los Tuzos.
  • Cruz Azul 2 - 3 Atlante: En el Estadio Banorte, el Atlante logró superar a la Máquina como visitante y quitarle su buena racha.
  • América 3 - 0 Santos Laguna: Las Águilas resolvieron el partido en casa con una sólida victoria frente al conjunto lagunero.
  • Toluca 3 - 1 Necaxa: Los Diablos Rojos cerraron la jornada haciendo valer el Estadio Nemesio Díez con un triunfo ante los Rayos.

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Tabla de Goleo Individual del Apertura 2026 (Jornada 3)

  • 1º Lucas Ariel Ocampos (Monterrey) - 4 goles
  • 2º Olavio Vieira Dos Santos Junior (Pumas) - 3 goles
  • 3º Julián Simón Carranza (Necaxa) - 3 goles
  • 4º Ali Ávila (Querétaro) - 3 goles
  • 5º José Salomón Rondón (Pachuca) - 3 goles
  • 6º Mourad Daoudi (Tijuana) - 2 goles
  • 7º Ángel Jeremy Márquez (Cruz Azul) - 2 goles
  • 8º Eugenio Pizzuto (Atlante) - 2 goles
  • 9º Roberto Carlos Alvarado (Guadalajara) - 2 goles
  • 10º Rafael Nicolas Llorente (Atlético de San Luis) - 2 goles

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