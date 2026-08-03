Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 3 de la Liga BBVA MX

El Torneo Apertura 2026 entrará en una pausa de dos semanas, periodo en el que varios equipos de la Liga BBVA MX viajarán a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup.

Previo a este receso, la actividad del fin de semana perfiló a los primeros contendientes por el título de goleo individual y cerró una Jornada 3 que dejó resultados destacados y movimientos importantes en la clasificación general.

Te puede interesar: América venció 3-0 a Santos Laguna en la Jornada 3 del Apertura 2026; resumen, goles y mejores momentos

Puebla y Chivas reparten puntos en un partidazo | Resumen y goles

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Puebla 1 - 1 Chivas: Reparto de puntos en el Estadio Cuauhtémoc tras un encuentro parejo, pero con un clima complicado.

Reparto de puntos en el Estadio Cuauhtémoc tras un encuentro parejo, pero con un clima complicado. FC Juárez 1 - 5 Pumas: Los universitarios dominaron a los Bravos con una goleada como visitantes en el Estadio Olímpico Benito Juárez .

Los universitarios dominaron a los Bravos con una goleada como visitantes en el . Atlético de San Luis 0 - 0 Tijuana: Duelo sin goles en el que ambos equipos se neutralizaron en medio campo y dividieron unidades.

Duelo sin goles en el que ambos equipos se neutralizaron en medio campo y dividieron unidades. Querétaro 3 - 2 Tigres: Los Gallos Blancos se impusieron en casa en un partido con múltiples anotaciones y emociones hasta los minutos finales.

Los Gallos Blancos se impusieron en casa en un partido con múltiples anotaciones y emociones hasta los minutos finales. Atlas 0 - 2 Monterrey: Rayados se llevó el triunfo del Estadio Jalisco gracias a su contundencia frente a los rojinegros.

Rayados se llevó el triunfo del Estadio Jalisco gracias a su contundencia frente a los rojinegros. León 1 - 0 Pachuca: La Fiera hizo pesar su localía y derrotó por la mínima diferencia a los Tuzos.

La Fiera hizo pesar su localía y derrotó por la mínima diferencia a los Tuzos. Cruz Azul 2 - 3 Atlante: En el Estadio Banorte, el Atlante logró superar a la Máquina como visitante y quitarle su buena racha.

En el Estadio Banorte, el Atlante logró superar a la Máquina como visitante y quitarle su buena racha. América 3 - 0 Santos Laguna: Las Águilas resolvieron el partido en casa con una sólida victoria frente al conjunto lagunero.

Las Águilas resolvieron el partido en casa con una sólida victoria frente al conjunto lagunero. Toluca 3 - 1 Necaxa: Los Diablos Rojos cerraron la jornada haciendo valer el Estadio Nemesio Díez con un triunfo ante los Rayos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Juego del Apertura 2026 es pospuesto por mal clima

¡Pumas arrasa en Juárez! Goleada universitaria con hat-trick incluido

Tabla de Goleo Individual del Apertura 2026 (Jornada 3)

1º Lucas Ariel Ocampos (Monterrey) - 4 goles

(Monterrey) - 4 goles 2º Olavio Vieira Dos Santos Junior (Pumas) - 3 goles

(Pumas) - 3 goles 3º Julián Simón Carranza (Necaxa) - 3 goles

(Necaxa) - 3 goles 4º Ali Ávila (Querétaro) - 3 goles

(Querétaro) - 3 goles 5º José Salomón Rondón (Pachuca) - 3 goles

(Pachuca) - 3 goles 6º Mourad Daoudi (Tijuana) - 2 goles

(Tijuana) - 2 goles 7º Ángel Jeremy Márquez (Cruz Azul) - 2 goles

(Cruz Azul) - 2 goles 8º Eugenio Pizzuto (Atlante) - 2 goles

(Atlante) - 2 goles 9º Roberto Carlos Alvarado (Guadalajara) - 2 goles

(Guadalajara) - 2 goles 10º Rafael Nicolas Llorente (Atlético de San Luis) - 2 goles

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul jugará su siguiente partido como local en un estadio para 9 mil 600 personas