Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 3 de la Liga BBVA MX
Previo al parón de dos semanas de la Liga BBVA MX, la Jornada 3 cerró su actividad dejando resultados inesperados en el certamen
El Torneo Apertura 2026 entrará en una pausa de dos semanas, periodo en el que varios equipos de la Liga BBVA MX viajarán a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup.
Previo a este receso, la actividad del fin de semana perfiló a los primeros contendientes por el título de goleo individual y cerró una Jornada 3 que dejó resultados destacados y movimientos importantes en la clasificación general.
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Puebla y Chivas reparten puntos en un partidazo | Resumen y goles
Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
- Puebla 1 - 1 Chivas: Reparto de puntos en el Estadio Cuauhtémoc tras un encuentro parejo, pero con un clima complicado.
- FC Juárez 1 - 5 Pumas: Los universitarios dominaron a los Bravos con una goleada como visitantes en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
- Atlético de San Luis 0 - 0 Tijuana: Duelo sin goles en el que ambos equipos se neutralizaron en medio campo y dividieron unidades.
- Querétaro 3 - 2 Tigres: Los Gallos Blancos se impusieron en casa en un partido con múltiples anotaciones y emociones hasta los minutos finales.
- Atlas 0 - 2 Monterrey: Rayados se llevó el triunfo del Estadio Jalisco gracias a su contundencia frente a los rojinegros.
- León 1 - 0 Pachuca: La Fiera hizo pesar su localía y derrotó por la mínima diferencia a los Tuzos.
- Cruz Azul 2 - 3 Atlante: En el Estadio Banorte, el Atlante logró superar a la Máquina como visitante y quitarle su buena racha.
- América 3 - 0 Santos Laguna: Las Águilas resolvieron el partido en casa con una sólida victoria frente al conjunto lagunero.
- Toluca 3 - 1 Necaxa: Los Diablos Rojos cerraron la jornada haciendo valer el Estadio Nemesio Díez con un triunfo ante los Rayos.
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Tabla de Goleo Individual del Apertura 2026 (Jornada 3)
- 1º Lucas Ariel Ocampos (Monterrey) - 4 goles
- 2º Olavio Vieira Dos Santos Junior (Pumas) - 3 goles
- 3º Julián Simón Carranza (Necaxa) - 3 goles
- 4º Ali Ávila (Querétaro) - 3 goles
- 5º José Salomón Rondón (Pachuca) - 3 goles
- 6º Mourad Daoudi (Tijuana) - 2 goles
- 7º Ángel Jeremy Márquez (Cruz Azul) - 2 goles
- 8º Eugenio Pizzuto (Atlante) - 2 goles
- 9º Roberto Carlos Alvarado (Guadalajara) - 2 goles
- 10º Rafael Nicolas Llorente (Atlético de San Luis) - 2 goles
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¡América es líder del Apertura 2026! 🦅🔝— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 3, 2026
Las Águilas se adueñan de la cima por diferencia de goles sobre Xolos tras tres jornadas. Santos y Juárez siguen sin sumar unidades y el torneo entra en pausa por actividad dentro de la Leagues Cup. ⚽
La Fecha 4 se jugará del 15 al 17… pic.twitter.com/hYOd0RP7nJ