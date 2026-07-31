OFICIAL: Cruz Azul jugará su siguiente partido como local en un estadio para 9 mil 600 personas

Cruz Azul Femenil se prepara para arrancar una nueva ilusión en el torneo Apertura 2026. La escuadra celeste hará su debut oficial el próximo viernes 31 de julio de 2026 a las 19:00 horas, cuando reciba al Atlas Femenil en el partido inaugural correspondiente a la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Femenil en un inmueble que cuenta con un aforo aproximado de 9,600 personas.

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Estadio Centenario: La sede celeste en Cuernavaca

El escenario de este esperado compromiso será el Estadio Centenario, ubicado en Cuernavaca, Morelos, un inmueble que cuenta con un aforo aproximado de 9,600 espectadores.

El conjunto cementero adoptó este recinto como su casa a partir del torneo Clausura 2026, dejando atrás sus compromisos como local en las instalaciones de La Noria en la Ciudad de México. Esta mudanza respondió al objetivo de la directiva de generar un mayor arraigo con los aficionados morelenses y permitir el acceso a un número significativamente mayor de seguidores en cada encuentro.

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Precio de los boletos para el Cruz Azul vs Atlas

Pensando en incentivar la asistencia del público local, la directiva ha fijado costos bastante accesibles para la comunidad de Morelos, el Estadio Centenario estará dividido en dos zonas para este partido: la sección General tendrá un costo de 50 pesos, mientras que la zona de Platea Techada estará disponible por 100 pesos. Con estas tarifas económicas, se prevé un gran ambiente en la tribuna para respaldar a la Máquina en su arranque de torneo en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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