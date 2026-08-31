Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 6 del Apertura 2026

Nuevo sublíder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA; los Diablos Rojos del Toluca. El actual monarca de la Concacaf Champions Cup venció a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez y escolta a las Águilas del América en lo más alto de la tabla general. Por otro lado, los Xolos de Tijuana hicieron valer su localía ante Pumas y de momento completan el podio de la clasificación.

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Por otro lado, las Chivas del Guadalajara sacaron un punto en el Hidalgo ante los Tuzos y se quedaron en la quinta posición, por arriba de unos Gallos Blancos de Querétaro que ya alcanzaron la doble unidad. Más atrás viene Cruz Azul y Pumas, con nueve y ocho puntos respectivamente, ambos fuera de zona de liguilla.

Tabla general del Apertura 2026 tras la jornada 6

América — 16 pts (6 PJ) Toluca - 13 pts (6 PJ) Tijuana — 13 pts (6 PJ) Atlas — 12 pts (6 PJ) Chivas — 11 pts (6 PJ) Querétaro — 10 pts (6 PJ) León — 10 pts (6 PJ) Puebla — 10 pts (6 PJ) Monterrey — 9 pts (6 PJ) Cruz Azul — 9 pts (6 PJ) Pumas — 8 pts (6 PJ) Necaxa — 7 pts (6 PJ) Atlante — 6 pts (6 PJ) Atlético San Luis - 6 pts (6 PJ) Pachuca — 5 pts (6 PJ) Tigres — 5 pts (6 PJ) Santos Laguna — 1 pt (6 PJ) FC Juárez — 0 pts (6 PJ)

Jornada 7 del Apertura 2026

Viernes 4 de septiembre



Puebla vs Toluca — 19:00 | Estadio Cuauhtémoc

Juárez vs Pachuca — 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 5 de septiembre



Atlético San Luis vs Chivas — 17:00 | Estadio Libertad Financiera

Querétaro vs Monterrey — 17:00 | Estadio Corregidora

América vs Tijuana — 19:00 | Estadio Banorte

Tigres vs Necaxa — 19:00 | Estadio Universitario

Atlas vs Atlante — 21:00 | Estadio Jalisco



Domingo 6 de septiembre



Pumas vs León — 12:00 | Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs Santos Laguna — 20:00 | Estadio Banorte

Cabe recordar que, se abre la posibilidad de que los partidos entre Puebla contra Toluca, Querétaro frente a Rayados de Monterrey, Pumas contra León y Club América frente a los Xolos de Tijuana podrían cambiar de fecha ya que las semifinales de la Leagues Cup se jugarán la próxima semana a media semana y la final junto con el compromiso por el tercer lugar será ese fin de semana.

