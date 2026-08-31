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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 6 del Apertura 2026

Las Águilas sumaron nuevamente de tres y son líderes de la clasificación, sin embargo, los Diablos Rojos acechan el primer lugar tras su triunfo sobre Bravos de Juárez.

Liga MX tabla
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Nuevo sublíder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA; los Diablos Rojos del Toluca. El actual monarca de la Concacaf Champions Cup venció a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez y escolta a las Águilas del América en lo más alto de la tabla general. Por otro lado, los Xolos de Tijuana hicieron valer su localía ante Pumas y de momento completan el podio de la clasificación.

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Por otro lado, las Chivas del Guadalajara sacaron un punto en el Hidalgo ante los Tuzos y se quedaron en la quinta posición, por arriba de unos Gallos Blancos de Querétaro que ya alcanzaron la doble unidad. Más atrás viene Cruz Azul y Pumas, con nueve y ocho puntos respectivamente, ambos fuera de zona de liguilla.

Tabla general del Apertura 2026 tras la jornada 6

  1. América — 16 pts (6 PJ)
  2. Toluca - 13 pts (6 PJ)
  3. Tijuana — 13 pts (6 PJ)
  4. Atlas — 12 pts (6 PJ)
  5. Chivas — 11 pts (6 PJ)
  6. Querétaro — 10 pts (6 PJ)
  7. León — 10 pts (6 PJ)
  8. Puebla — 10 pts (6 PJ)
  9. Monterrey — 9 pts (6 PJ)
  10. Cruz Azul — 9 pts (6 PJ)
  11. Pumas — 8 pts (6 PJ)
  12. Necaxa — 7 pts (6 PJ)
  13. Atlante — 6 pts (6 PJ)
  14. Atlético San Luis - 6 pts (6 PJ)
  15. Pachuca — 5 pts (6 PJ)
  16. Tigres — 5 pts (6 PJ)
  17. Santos Laguna — 1 pt (6 PJ)
  18. FC Juárez — 0 pts (6 PJ)

Jornada 7 del Apertura 2026

Viernes 4 de septiembre

  • Puebla vs Toluca — 19:00 | Estadio Cuauhtémoc
  • Juárez vs Pachuca — 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 5 de septiembre

  • Atlético San Luis vs Chivas — 17:00 | Estadio Libertad Financiera
  • Querétaro vs Monterrey — 17:00 | Estadio Corregidora
  • América vs Tijuana — 19:00 | Estadio Banorte
  • Tigres vs Necaxa — 19:00 | Estadio Universitario
  • Atlas vs Atlante — 21:00 | Estadio Jalisco

Domingo 6 de septiembre

  • Pumas vs León — 12:00 | Estadio Olímpico Universitario
  • Cruz Azul vs Santos Laguna — 20:00 | Estadio Banorte

Cabe recordar que, se abre la posibilidad de que los partidos entre Puebla contra Toluca, Querétaro frente a Rayados de Monterrey, Pumas contra León y Club América frente a los Xolos de Tijuana podrían cambiar de fecha ya que las semifinales de la Leagues Cup se jugarán la próxima semana a media semana y la final junto con el compromiso por el tercer lugar será ese fin de semana.

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