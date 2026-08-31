Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 6 del Apertura 2026
Las Águilas sumaron nuevamente de tres y son líderes de la clasificación, sin embargo, los Diablos Rojos acechan el primer lugar tras su triunfo sobre Bravos de Juárez.
Nuevo sublíder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA; los Diablos Rojos del Toluca. El actual monarca de la Concacaf Champions Cup venció a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez y escolta a las Águilas del América en lo más alto de la tabla general. Por otro lado, los Xolos de Tijuana hicieron valer su localía ante Pumas y de momento completan el podio de la clasificación.
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Por otro lado, las Chivas del Guadalajara sacaron un punto en el Hidalgo ante los Tuzos y se quedaron en la quinta posición, por arriba de unos Gallos Blancos de Querétaro que ya alcanzaron la doble unidad. Más atrás viene Cruz Azul y Pumas, con nueve y ocho puntos respectivamente, ambos fuera de zona de liguilla.
Tabla general del Apertura 2026 tras la jornada 6
- América — 16 pts (6 PJ)
- Toluca - 13 pts (6 PJ)
- Tijuana — 13 pts (6 PJ)
- Atlas — 12 pts (6 PJ)
- Chivas — 11 pts (6 PJ)
- Querétaro — 10 pts (6 PJ)
- León — 10 pts (6 PJ)
- Puebla — 10 pts (6 PJ)
- Monterrey — 9 pts (6 PJ)
- Cruz Azul — 9 pts (6 PJ)
- Pumas — 8 pts (6 PJ)
- Necaxa — 7 pts (6 PJ)
- Atlante — 6 pts (6 PJ)
- Atlético San Luis - 6 pts (6 PJ)
- Pachuca — 5 pts (6 PJ)
- Tigres — 5 pts (6 PJ)
- Santos Laguna — 1 pt (6 PJ)
- FC Juárez — 0 pts (6 PJ)
Jornada 7 del Apertura 2026
Viernes 4 de septiembre
- Puebla vs Toluca — 19:00 | Estadio Cuauhtémoc
- Juárez vs Pachuca — 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez
Sábado 5 de septiembre
- Atlético San Luis vs Chivas — 17:00 | Estadio Libertad Financiera
- Querétaro vs Monterrey — 17:00 | Estadio Corregidora
- América vs Tijuana — 19:00 | Estadio Banorte
- Tigres vs Necaxa — 19:00 | Estadio Universitario
- Atlas vs Atlante — 21:00 | Estadio Jalisco
Domingo 6 de septiembre
- Pumas vs León — 12:00 | Estadio Olímpico Universitario
- Cruz Azul vs Santos Laguna — 20:00 | Estadio Banorte
Cabe recordar que, se abre la posibilidad de que los partidos entre Puebla contra Toluca, Querétaro frente a Rayados de Monterrey, Pumas contra León y Club América frente a los Xolos de Tijuana podrían cambiar de fecha ya que las semifinales de la Leagues Cup se jugarán la próxima semana a media semana y la final junto con el compromiso por el tercer lugar será ese fin de semana.