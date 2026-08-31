¡Directo al Puskas! Helinho marca un golazo con Toluca ante Bravos de Juárez: VIDEO

Helinho ha dejado muestra de su calidad al convertir este domingo 30 de agosto un golazo de antología para abrir el marcador en favor del Toluca en contra de los Bravos de Juárez por la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX disputado en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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Así fue el golazo de Helinho para el Toluca

Helinho sigue encendido y demostrando por qué es uno de los mejores jugadores del Toluca al convertir el primer gol de los Diablos Rojos ante los Bravos de Juárez con un impecable gésto técnico para concluir una extraordinaria jugada colectiva.

Al menos cinco toques seguidos del Toluca para que Everardo López mandara una diagonal al área chica que remató Helinho de taquito y empujar el esférico al fondo de las redes.

Estas loco Helinho 😈 pic.twitter.com/GNVNcfAbez — Joninho Bicampeón 🏆🏆🏆 (@John_Flores_C) August 31, 2026

El brasileño aprovechó las displicencias de la defensa e ingresó completamente solo al corazón del área en donde pudo efectuar su genialidad que desató la euforia en las tribunas en un gol que bien podría ser candidato para el Premio Puskas al mejor del año por la FIFA.

