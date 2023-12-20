Kylian Mbappé cumple 25 años con un futuro incierto

El astro francés Kylian Mbappé cumple este día 25 años siendo una de las grandes figuras del futbol mundial y con un gran misterio en su futuro.

A los 25, edad en la que el argentino Lionel Messi ya tenía tres 'Orejonas' con el Barcelona y Cristiano Ronaldo, una, con el Manchester United, Mbappé espera la suya (lo más cerca que estuvo fue la final de 2020 perdida ante el Bayern Munich). Y lo hará, de momento, en las filas del Paris Saint Germain (PSG), club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024.

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El futuro de Mbappé con el PSG es incierto

Después del culebrón del pasado verano, cuando llegó a ser apartado del primer equipo durante tres semanas por negarse a renovar, Mbappé alcanzó un acuerdo de no agresión con el PSG, que aceptó reintegrarlo con la esperanza de que termine prolongando su vínculo.

Mbappé dio así un nuevo portazo al Real Madrid, club que desde hace tres años se espera como el destino más probable del fenómeno francés.

El delantero de la selección francesa, que se declara admirador de los merengues y que lucía posters de Cristiano Ronaldo en su habitación, no ha insinuado qué hará a partir de junio de 2024, año además de Juegos Olímpicos en París en los que quiere participar.

El equipo del PSG, presidido por el catarí Nasser Al-Khelaifi, quien había ofrecido a la estrella francesa en su renovación de 2022 uno de los salarios más altos en la historia del deporte profesional, tampoco se ha prodigado en dar señales.

Este día el PSG publicó en sus redes sociales un video de felicitaciones a Mbappé, de cerca de un minuto, en el que recopila recientes goles del jugador, la mayor parte del campeonato doméstico.

Mbappé por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

Aunque Mbappé esté por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo en títulos de Champions League y en Balones de Oro (el francés quedó tercero en 2023, su mejor puesto), el astro galo les adelanta en las estadísticas individuales si los comparamos a los tres a los 25 años.

Cumplido el cuarto de siglo, el francés ha disputado 406 partidos oficiales, marcado la friolera de 304 tantos (promedio de 0,74 dianas por partido) y dado 121 asistencias.

A esa edad, Cristiano acumulaba 407 encuentros, 160 goles y 46 pases decisivos, mientras que Messi contaba con 399 choques, 279 anotaciones y 105 asistencias.

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