El técnico Luis Enrique confiesa su amor por Kylian Mbappé

El español Luis Enrique, director técnico del Paris Saint Germain (PSG) declara que mantiene una relación perfecta con la estrella del equipo el francés Kylian Mbappé, a tal punto que dijo que "no somos novios (...) porque él no quiere".

Luego de varios días de información en la prensa francesa sobre supuestos desencuentros y una relación fría entre ambos, Luis Enrique fue tajante al afirmar que mantienen la misma relación de siempre, "diría perfecta".

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Luis Enrique señala que tiene una buena relación con Mbappé

"No somos novios pero casi. Más que nada porque él no quiere", insistió el entrenador español en la conferencia de prensa previa al encuentro de la Ligue 1 que este miércoles medirá al PSG contra el Metz.

Luis Enrique afirmó al periodista desconocer "por qué me haces esta pregunta, porque yo tengo mucha cercanía con la mayoría de los jugadores", y "con Kylian desde el principio", al que definió, como "una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo".

Previamente, y analizando la primera mitad de esta su primera temporada al frente del equipo parisino, el entrenador dice sentirse muy satisfecho de cómo van las cosas "a pesar de que siempre hay rumores sobre cosas negativas", aunque sin aclarar si se refería a las informaciones sobre el supuesto descontento de la estrella francesa.

Kylian Mbappé cumple 25 años este 20 de diciembre

Mbappé cumple 25 años este miércoles y Luis Enrique, que consideró que "es jovencísimo", elogió lo que ha logrado hasta ahora y señaló su esperanza en que "consiga muchísimos éxitos individuales y colectivos", y "ojalá que sea en el PSG".

"Es una maravilla tener a un jugador como él en el equipo, por lo que aporta y por lo que genera", añadió sobre un jugador que aún mantiene la incertidumbre sobre si renovará su contrato con el PSG a final de esta temporada u optará a irse a otro club.

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