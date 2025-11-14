Atención Javier Aguirre: los 2 mexicanos goleadores en Sudamérica que pocos conocen

Faltan menos de siete meses para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre todavía tiene varias dudas respecto a la Selección Nacional y a los jugadores que conformaran la lista final. Entre las opciones que tiene para futuras fechas FIFA aparecen dos nombres destacados en Sudamérica que brillan en el mismo equipo.

Se trata de Xavier Biscayzacú y Diego Abreu, dos jóvenes delanteros mexicanos que finalizaron la temporada como los máximos goleadores de Defensor Sporting de Uruguay. Pese a tener tan sólo 20 y 22 años respectivamente, estos futbolistas ya dan que hablar en el fútbol sudamericano.

Diego, hijo del histórico delantero Sebastián Abreu, cuenta tanto con la nacionalidad uruguaya como mexicana y ha vestido la playera de ambos países en las categorías juveniles (además de haber formado parte de las Fuerzas Básicas de Toluca), por lo que tiene altas chances de ser convocado en el futuro cercano. Esta temporada con Defensor Sporting marcó ocho goles entre todas las competiciones.

Por su parte, Xavi es el más joven de los dos y, aunque también jugó para la Celeste en el pasado, desde la división Sub-18 representa a México y este año disputó la Concacaf U-20 Championship. En Defensor Sporting cerró el 2025 con seis tantos.

Algo importante a destacar es que ambos futbolistas alternaron titularidades y suplencias en su equipo, lo que hace todavía más destacable el aporte goleador que mostraron. Si Aguirre quiere darle más peso al ataque mexicano, estas podrían ser buenas alternativas para próximos amistosos.

Instagram Xavier Biscayzacú - Diego Abreu / @xavibiscayzacu - diegoabreux

TE PUEDE INTERESAR:



Aguirre ya prepara los amistosos de México en esta fecha FIFA

Mientras evalúa el presente de Biscayzacú y Abreu, Javier Aguirre se encuentra en plena planificación de los dos amistosos que se le vienen a México en esta fecha FIFA. El primero será ante Uruguay y el segundo frente a Paraguay, dos selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo.

El partido con la Celeste se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre y el encuentro ante la Albirroja se disputará el martes 18. Para estos choques, Aguirre no contará con nombres de peso como el de Santiago Giménez o Julián Quiñonez, entre otros.