Ningún mexicano puede creer la goleada histórica que hubo en el Mundial Sub-17: humillaron 16-0.

Mientras que México tiene muchas posibilidades de quedar eliminado del Mundial Sub-17 , ningún mexicano puede creer la goleada histórica que ocurrió en este torneo: Marruecos le ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar.

De esta manera, Marruecos (también campeón del Mundial Sub-20) estableció así la mayor goleada en la historia de los torneos organizados por la FIFA, sin distinción de categoría o género, superando por mucho al 9-1 que se dio en el U-20 entre Estados Unidos y la mismísima Nueva Caledonia. Sin dudas un resultado inesperado e histórico.

¡¡HISTORIA PURA!! ¡¡RÉCORD LEGENDARIO!! Marruecos venció ¡¡16-0!! a Nueva Caledonia en el Mundial U17. Los golearon desde el tramo inicial del partido, pero todo se terminó de romper cuando Nueva Caledonia se quedó con 9 jugadores. Estamos ante LA MAYOR GOLEADA EN TODA LA… pic.twitter.com/FvG92zFKAD — Invictos (@InvictosSomos) November 9, 2025

¿Cuál era el récord anterior de mayor goleada en cualquier Mundial de futbol?

El conjunto marroquí superó el 13-0 que España le había propinado a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997. Sin dudas, algo histórico para el futbol de todo el mundo.

¿Por qué la goleada de Marruecos a Nueva Caledonia fue tan grande?

La primera respuesta es obvia: Marruecos es muchísimo mejor que Nueva Caledonia. El equipo africano ha conseguido ganar el Mundial Sub-20 y su rival era muy inferior. Pero lo cierto es que también el encuentro se desequilibró pronto debido a las expulsiones de Typhan Dreuko (minuto 22) y Jean Canehjmez (31’), ambas por tarjeta roja directa.

Antes de la segunda expulsión, el marcador ya favorecía 3-0 a los africanos; a partir de allí, Nueva Caledonia sufrió un auténtico vendaval que no pudo contener.

Los goles marroquíes se repartieron: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud marcaron por duplicado. Por otra parte, Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew aportaron un tanto cada uno para sellar una victoria histórica.

¿Cómo está México en el Mundial Sub-17?

La Selección Nacional cerró la fase de grupos con una victoria ante Costa de Marfil y fue derrotado por Corea del Sur y Suiza. Así, los dirigidos por Carlos Cariño quedaron terceros. En este torneo pasan a 16avos de final el 1º y 2º de cada grupo además de los 8 mejores 3ros. México debe esperar otros resultados a ver si continúa en carrera.

