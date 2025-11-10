Chivas vs América en la Liguilla: todos los detalles del partido que nadie se quiere perder.

Mientras que resta definir el Play-In que establezca los 8 equipos de los playoffs del plano varonil de la Liga BBVA MX , el Torneo Apertura 2025 femenil ya tiene definidas las semifinales. Por ejemplo, Chivas de Guadalajara y el Club América jugarán el clásico en uno de los dos cruces para definir a los finalistas del torneo de futbol de mujeres de México.

En el plano varonil Chivas recibió una excelente noticia de última hora . En tanto, en el equipo femenil el conjunto de Guadalajara deberá enfrentar el Clásico Nacional frente a las Águilas Azulcremas. Sin dudas un duelo que promete mucho y cuyo ganador se enfrentará al que pase de ronda entre Tigres y Cruz Azul.

Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo Ivonne Gonzalez (L) of Guadalajara fights of the ball with Nicolette Hernandez (R) of America during the 11th round match between Guadalajara and America as part of the Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil at Jalisco Stadium on March 07, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional femenil entre Chivas y América? Fecha y hora

El Clásico Nacional se jugará el jueves 13 de noviembre en el Estadio Akron desde las 20:07 hs del centro de México (CDMX). La vuelta será en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 16 de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Sin dudas, una serie que pinta para ser muy atractiva para los espectadores.

Ambos equipos llegan con expectativas altas y con posibilidades reales de jugar la final. Cabe recordar que el último duelo entre ambos equipos finalizó por 2-0 a favor del Rebaño Sagrado el pasado 14 de septiembre. Ahora, el América intentará dar vuelta las cosas para avanzar a la gran final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Enfocadas en la Semifinal. 💪🎯 pic.twitter.com/RFiCa9We6W — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 10, 2025

Por otro lado, hay que recordar que en el Torneo Clausura 2025 América se impuso ante el Rebaño Sagrado en el resultado global de la Liguilla tras un 2-2 en la Semifinal de ida y un 2-0 Chivas en la Semifinal de vuelta.

¿Cómo ver gratis y online los partidos de Chivas vs. América?

En caso de ser de afuera de México, el encuentro se puede ver en vivo, gratis y online por Chivas TV. Mientras tanto, si eres del territorio mexicano puedes seguir las estadísticas y el minuto a minuto en la web de TV Azteca Deportes.