Efraín Juárez se reivindica en Pumas UNAM con una acción que ningún aficionado se esperaba.

En los últimos tiempos se había comenzado a mirar con malos ojos a Efraín Juárez en Pumas UNAM por el rumor de una posible salida a un equipo campeón de Champions League . Además, claro, su equipo no levantaba cabeza. Sin embargo, en las últimas horas el entrenador tuvo un conmovedor gesto que ningún aficionado esperaba, con el que se reivindicó.

Alejándose de los rumores del Celtic de Escocia y el dinero que tendría que poner por Efraín Juárez , el entrenador del Club Universidad Nacional le dedicó un tierno mensaje a José Juan JJ Macías a través de sus redes sociales. Por supuesto es muy importante para este futbolista que sufrió una durísima lesión en el partido frente a Cruz Azul.

El mensaje de Efraín Juárez para JJ Macías tras su lesión

“Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá para que sigas brillando. Estamos contigo JJ”, expresó Efraín Juárez en una historia que subió a su cuenta de Instagram oficial. Sin dudas un mensaje muy emotivo que seguramente le servirá al delantero.

José Juan Macías y las lesiones que tanto le molestan en Pumas UNAM

JJ Macías padeció una rotura completa del ligamento cruzado anterior y daños en el ligamento colateral medial y el menisco medial. Por este motivo, el atacante estará cerca de 9 meses fuera de las canchas, por lo que se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2025 y la mayor parte del Clausura 2026.

Esta lesión de JJ se produjo de manera accidental luego de que José Paradela (Cruz Azul) cayera con todo su cuerpo encima suyo. Esta es la tercera rotura ligamentaria que sufre Macías en su carrera y se suma a una gran cantidad de lesiones musculares a lo largo de su carrera, con solo 26 años.

No solo Efraín Juárez tuvo un gesto emotivo

Además de la story que le dedicó el entrenador del club que se reivindicó a través de este emotivo posteo, lo cierto es que el propio Pumas UNAM supo estar a la altura de las circunstancias. Es que, según el periodista Fabrizio Domínguez Castilla, la directiva tendría la intención de renovar el contrato de Macías por una temporada más para demostrarle su apoyo.

