¡ATENCIÓN, México! Corea del Sur cierra su preparación con VICTORIA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Corea del Sur ha disputado su último ensayo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, certamen en el que el cuadro de Asia comparte el Grupo A junto a México, Sudáfrica y República Checa.

Dirigidos por Hong Myung-bo, los 'Tigres de Oriente' cerraron su preparación antes de debutar en el certamen que dará inicio el próximo jueves 11 de junio.

Con un solitario gol de tiro libre por obra de Lee Donggyeong, la República de Corea se dice lista para enfrentar a Chequia el 11 de junio en el Estadio Guadalajara, partido a disputarse a las 20:00 horas. Tras su debut en la Fase de Grupos, el segundo rival del combinado asiático es la Selección Mexicana, encuentro a jugarse el 18 de junio a las 19:00 horas. Finalmente, los 'Tigres de Oriente' cierran la Primera Ronda ante Sudáfrica el 24 de junio en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.

A ocho días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Corea del Sur se mide a El Salvador, encuentro que marca el cierre de los juegos amistosos del equipo dirigido por Hong Myung-bo antes de su debut en el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Recientemente, la República de Corea viene de golear a Trinidad y Tobago, enfrentándose a rivales de Concacaf al compartir el Grupo A junto a México, Sudáfrica y República Checa. El primer juego del conjunto de Asia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será ante la escuadra de Chequia el jueves 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara. Para la Fecha 2, Corea tiene como rival a la Selección Mexicana en el mismo inmueble, compromiso a jugarse el 18 de junio a las 19:00 horas. Finalmente, los 'Tigres de Oriente' cierran la Fase de Grupos ante los 'Bafana Bafana' el 24 de junio en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.