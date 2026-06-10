Atención, México: Este es el jugador más peligroso de Sudáfrica y juega en la Premier League

Canterano del Orlando Pirates, con pasado en el Mónaco, jugó en Portugal con el Vitoria Guimaraes y ahora, es delantero del Burnley en la Premier League. Lyle Foster es la principal referencia ofensiva de Sudáfrica y será el hombre a seguir del cuadro africano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Si Javier Aguirre quiere detener a Sudáfrica, Foster es el tipo al que hay que cubrir. Su 1.85 de estatura, su facilidad de jugar de poste y simplemente por estar en la liga más poderosa de todo el mundo es motivo de peligro para cualquier línea defensiva. A pesar de que solo anotó tres goles y dio dos asistencias en una temporada para el olvido para el Burnley, equipo que descendió y tendrá que jugar en la EFL Championship la próxima campaña, Lyle en cualquier momento puede enchufarse y darle un susto a sus rivales.

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De acuerdo al portal Transfermarkt, el ariete sudafricano de 25 años tiene un valor de ocho millones de euros, siendo el futbolista más valioso de todo el combinado dirigido por Hugo Broos. De hecho, el aún delantero del Burnley es casi la quinta parte del valor que tiene Sudáfrica (49 millones de euros).

Con su cuadro nacional registra 10 goles en un total de 27 partidos disputados y viste la camiseta de Sudáfrica desde la sub-17, por lo que no desconoce el escenario internacional. Sus mejores números los tuvo en el balompié de Bélgica con el KVC Westerlo, en el cual anotó 13 goles y dio ocho asistencias en 47 partidos. Ello despertó el interés del Burnley, club que pagó 11 millones de euros por hacerse de sus servicios en 2023.