deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Este sería el plan para traer a CRISTIANO RONALDO al Estadio Azteca previo al Mundial del 2026

Cristiano Ronaldo sigue sonando fuerte junto a su Selección de Portugal para jugar en el Estadio Azteca durante el mes de marzo del 2026, previo al arranque del Mundial del 2026.

cristiano ronaldo estadio azteca
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

Sigue sonando y parece que no dejara de escucharse la posibilidad de que Portugal y Cristiano Ronaldo jueguen en México contra la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca y es que durante su visita a Norteamerica, también enfrentarían a Estados Unidos. El único impedimento que de momento surge en el horizonte, es que Portugal pueda ir a repechaje pues se empalmaría con la fecha FIFA de marzo del 2026, pero con su poderío parece que irán directo en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

En el marco de este posible compromiso en marzo del 2026, se ha filtrado que Estados Unidos también está metido y así en conjunto sería el imán para poder tener al ‘comandante’ en México.

Te podría interesar: Este sería el horario en el cual se jugaría la inauguración del Mundial del 2026

cristiano ronaldo mexico estados unidos

Este es el plan que están cocinando México y Estados Unidos para contar con Cristiano Ronaldo

De acuerdo a los reportes, el 28 de marzo sería el juego de México ante Portugal en el Estadio Azteca en el reestreno de este coloso tres veces mundialista.

Nadie ha negado esta información y al contrario ha tomado más fuerza en muchos medios, e inclusive David Medrano mencionó el sábado que están cerrando detalles para lograr ese partido.

Pero ahora desde Estados Unidos, The Athletic afirma que la Selección de Estados Unidos apunta a medirse también ante Portugal y es que aprovechando ese viaje, la Fecha FIFA y que ambos son organizadores del Mundial, sería posible tener esos cotejos.

Parece que no será hasta que se confirme el boleto de Portugal directo al Mundial, cuando se anuncien esos juegos como OFICIALES y de preparación antes de la Copa del Mundo.

En tanto eso sucede la euforia e interés por estos partidos sigue llamando la atención por tener a una selección que es sexta del mundo en el último ranking y que es considerada entre las favoritas inclusive de ganar el Mundial, sobre todo lugo de haberse coronado en la Nations League.

México Portugal Cristiano Ronaldo

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

México vs Corea del Sur horario
Selección Azteca
México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, martes 9 de septiembre de 2025
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión
Horario juego inaugural Mundial 2026 Estadio Azteca
Selección Azteca
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
Minis + Marcador (3).jpg
Selección Azteca
¡México perdona a Japón! Falla increíble solo frente al portero
Minis + Marcador (2).jpg
Selección Azteca
“México se queda con 10: expulsión polémica vs Japón en pleno duelo
Minis + Marcador.jpg
Selección Azteca
¡Era el 1-0! México deja ir el primer gol ante Japón | México vs Japón 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Takumi Minamino deja ir el 1-0 vs México: ¡error que pudo cambiar todo!
Thumbnail
Selección Azteca
“La Granja VIP arranca con polémica: Alfredo Adame es el primer Revelado
Edson Álvarez México vs Japón
Selección Azteca
VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se calientan los ánimos! México vs Japón se pone intenso en pleno partido
×
×