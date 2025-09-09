Este sería el plan para traer a CRISTIANO RONALDO al Estadio Azteca previo al Mundial del 2026

Sigue sonando y parece que no dejara de escucharse la posibilidad de que Portugal y Cristiano Ronaldo jueguen en México contra la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca y es que durante su visita a Norteamerica, también enfrentarían a Estados Unidos. El único impedimento que de momento surge en el horizonte, es que Portugal pueda ir a repechaje pues se empalmaría con la fecha FIFA de marzo del 2026, pero con su poderío parece que irán directo en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

En el marco de este posible compromiso en marzo del 2026, se ha filtrado que Estados Unidos también está metido y así en conjunto sería el imán para poder tener al ‘comandante’ en México.

Te podría interesar: Este sería el horario en el cual se jugaría la inauguración del Mundial del 2026

Este es el plan que están cocinando México y Estados Unidos para contar con Cristiano Ronaldo

De acuerdo a los reportes, el 28 de marzo sería el juego de México ante Portugal en el Estadio Azteca en el reestreno de este coloso tres veces mundialista.

Nadie ha negado esta información y al contrario ha tomado más fuerza en muchos medios, e inclusive David Medrano mencionó el sábado que están cerrando detalles para lograr ese partido.

Pero ahora desde Estados Unidos, The Athletic afirma que la Selección de Estados Unidos apunta a medirse también ante Portugal y es que aprovechando ese viaje, la Fecha FIFA y que ambos son organizadores del Mundial, sería posible tener esos cotejos.

Parece que no será hasta que se confirme el boleto de Portugal directo al Mundial, cuando se anuncien esos juegos como OFICIALES y de preparación antes de la Copa del Mundo.

En tanto eso sucede la euforia e interés por estos partidos sigue llamando la atención por tener a una selección que es sexta del mundo en el último ranking y que es considerada entre las favoritas inclusive de ganar el Mundial, sobre todo lugo de haberse coronado en la Nations League.