Revelan FECHA del México vs Portugal con Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

De acuerdo a David Medrano, faltan detalles para que se cierre el partido de México vs Portugal que reinaugurará el Estadio Banorte

México Portugal Cristiano Ronaldo
Iván Vilchis
Selección Azteca
Durante el partido de México vs Japón de este sábado 6 de septiembre del 2025, David Medrano confirmó que la Selección Mexicana disputará un partido amistoso ante Portugal de Cristiano Ronaldo y reveló la fecha del encuentro.

Fecha del México vs Portugal

Medrano detalló que la fecha en la que será la reinauguración del Estadio Banorte será el 28 de marzo y faltan mínimos detalles para que firme el contrato con Portugal para que sea la selección contra la que se juegue en la reinauguración.

“28 de marzo, señor Martinoli confirmado, la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca y faltan mínimos detalles para que se firme a Portugal con todo y Cristiano Ronaldo”.

Te puede interesar: Así quedará el Estadio Banorte para el Mundial 2026: revelan modelo 3D

Luego de varias semanas de rumores, Medrano confirma que son mínimos detalles los que faltan para que Cristiano juegue en México.

La Selección de Portugal podría ver con buenos jugos tener el partido amistoso para medirse ante uno de los anfitriones del Mundial 2026 en el estadio que tendrá la inauguración.

En caso de terminarse confirmando el partido de México vs Portugal, se esperaría que el Estadio estuviera completamente lleno al contar con la presencia de varios jugadores destacados lusitanos y claramente, por Cristiano Ronaldo que es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

Selección Mexicana
