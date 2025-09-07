Revelan FECHA del México vs Portugal con Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

Durante el partido de México vs Japón de este sábado 6 de septiembre del 2025, David Medrano confirmó que la Selección Mexicana disputará un partido amistoso ante Portugal de Cristiano Ronaldo y reveló la fecha del encuentro.

Fecha del México vs Portugal

Medrano detalló que la fecha en la que será la reinauguración del Estadio Banorte será el 28 de marzo y faltan mínimos detalles para que firme el contrato con Portugal para que sea la selección contra la que se juegue en la reinauguración.

“28 de marzo, señor Martinoli confirmado, la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca y faltan mínimos detalles para que se firme a Portugal con todo y Cristiano Ronaldo”.

Luego de varias semanas de rumores, Medrano confirma que son mínimos detalles los que faltan para que Cristiano juegue en México.

🚨¡ATENCIÓN! 🚨 David Medrano adelantó durante el México vs Japón que Cristiano Ronaldo y Portugal jugarían en el Estadio Azteca contra el combinado nacional. Faltarían detalles para que la reinauguración del recinto incluya a uno de los mejores de la historia.… pic.twitter.com/QzTLr2L1nn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 7, 2025

La Selección de Portugal podría ver con buenos jugos tener el partido amistoso para medirse ante uno de los anfitriones del Mundial 2026 en el estadio que tendrá la inauguración.

En caso de terminarse confirmando el partido de México vs Portugal, se esperaría que el Estadio estuviera completamente lleno al contar con la presencia de varios jugadores destacados lusitanos y claramente, por Cristiano Ronaldo que es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

