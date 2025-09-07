David Medrano adelanta el horario en el cual se jugaría el partido inaugural en el Mundial del 2026 en el Estado Azteca
Durante la transmisión del México vs Japón, el analista y comentarista David Medrano dio una noticia de cara a la Copa del Mundo del 2026, en cuanto al horario del partido inaugural.
El Mundial del 2026 está a 10 meses de suceder y los rumores y reportes en torneo a la Copa del Mundo surgen. En el marco del juego de México ante Japón de este sábado, el cual terminó empatado sin goles, David Medrano informó que está surgiendo una intensión sobre el horario para el Juego Inaugural el jueves 11 de junio.
Aunque aún no se tienen horarios oficiales, y existen algunos escenarios de cara al Mundial, David Medrano explicó que ese juego en el que México estará en acción en el Estadio Azteca, sería a las 12 del día, un horario considerado tempranero y que jugaría en favor de la Selección por el calor y eso sin considerar la altura.
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
“FIFA está previendo que la inauguración del Mundial del 2026, sea a las 12 del mediodía”, comentó David Medrano, detonando la reacción de Cristian Martinoli y Luis García, quienes hablaron de los beneficios que eso tendría para el equipo local y que por supuesto deberá de aprovechar.
¿Cuáles han sido los Juegos Inaugurales de los últimos Mundiales de futbol?
Mundial Qatar 2022
- Partido: Qatar vs Ecuador
- Fecha: 20 de noviembre de 2022
- Sede: Estadio Al Bayt, Al Khor
- Resultado: Ecuador 2–0 Qatar
Mundial Rusia 2018
- Partido: Rusia vs Arabia Saudita
- Fecha: 14 de junio de 2018
- Sede: Estadio Luzhniki, Moscú
- Resultado: Rusia 5–0 Arabia Saudita
Mundial Brasil 2014
- Partido: Brasil vs Croacia
- Fecha: 12 de junio de 2014
- Sede: Arena Corinthians, São Paulo
- Resultado: Brasil 3–1 Croacia
Mundial Sudáfrica 2010
- Partido: Sudáfrica vs México
- Fecha: 11 de junio de 2010
- Sede: Soccer City, Johannesburgo
- Resultado: Sudáfrica 1–1 México
Mundial Alemania 2006
- Partido: Alemania vs Costa Rica
- Fecha: 9 de junio de 2006
- Sede: Allianz Arena, Múnich
Resultado: Alemania 4–2 Costa Rica