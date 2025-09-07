deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

David Medrano adelanta el horario en el cual se jugaría el partido inaugural en el Mundial del 2026 en el Estado Azteca

Durante la transmisión del México vs Japón, el analista y comentarista David Medrano dio una noticia de cara a la Copa del Mundo del 2026, en cuanto al horario del partido inaugural.

Horario juego inaugural Mundial 2026 Estadio Azteca
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial del 2026 está a 10 meses de suceder y los rumores y reportes en torneo a la Copa del Mundo surgen. En el marco del juego de México ante Japón de este sábado, el cual terminó empatado sin goles, David Medrano informó que está surgiendo una intensión sobre el horario para el Juego Inaugural el jueves 11 de junio.

Aunque aún no se tienen horarios oficiales, y existen algunos escenarios de cara al Mundial, David Medrano explicó que ese juego en el que México estará en acción en el Estadio Azteca, sería a las 12 del día, un horario considerado tempranero y que jugaría en favor de la Selección por el calor y eso sin considerar la altura.

Te podría interesar: Este sería el día en el cual el Estadio Azteca abra de nueva cuenta sus puertas

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

“FIFA está previendo que la inauguración del Mundial del 2026, sea a las 12 del mediodía”, comentó David Medrano, detonando la reacción de Cristian Martinoli y Luis García, quienes hablaron de los beneficios que eso tendría para el equipo local y que por supuesto deberá de aprovechar.

Te podría interesar: ¿Portugal y Cristiano Ronaldo en CDMX? Esto es lo que se sabe del posible partido

¿Cuáles han sido los Juegos Inaugurales de los últimos Mundiales de futbol?

Mundial Qatar 2022

  • Partido: Qatar vs Ecuador
  • Fecha: 20 de noviembre de 2022
  • Sede: Estadio Al Bayt, Al Khor
  • Resultado: Ecuador 2–0 Qatar

Mundial Rusia 2018

  • Partido: Rusia vs Arabia Saudita
  • Fecha: 14 de junio de 2018
  • Sede: Estadio Luzhniki, Moscú
  • Resultado: Rusia 5–0 Arabia Saudita

Mundial Brasil 2014

  • Partido: Brasil vs Croacia
  • Fecha: 12 de junio de 2014
  • Sede: Arena Corinthians, São Paulo
  • Resultado: Brasil 3–1 Croacia

Mundial Sudáfrica 2010

  • Partido: Sudáfrica vs México
  • Fecha: 11 de junio de 2010
  • Sede: Soccer City, Johannesburgo
  • Resultado: Sudáfrica 1–1 México

Mundial Alemania 2006

  • Partido: Alemania vs Costa Rica
  • Fecha: 9 de junio de 2006
  • Sede: Allianz Arena, Múnich

Resultado: Alemania 4–2 Costa Rica

El estadio Banorte se prepara para recibir a la Copa del Mundo en México durante 2026
Getty Images
El estadio Banorte se prepara para recibir a la Copa del Mundo en México durante 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×