David Medrano adelanta el horario en el cual se jugaría el partido inaugural en el Mundial del 2026 en el Estado Azteca

El Mundial del 2026 está a 10 meses de suceder y los rumores y reportes en torneo a la Copa del Mundo surgen. En el marco del juego de México ante Japón de este sábado, el cual terminó empatado sin goles, David Medrano informó que está surgiendo una intensión sobre el horario para el Juego Inaugural el jueves 11 de junio.

Aunque aún no se tienen horarios oficiales, y existen algunos escenarios de cara al Mundial, David Medrano explicó que ese juego en el que México estará en acción en el Estadio Azteca, sería a las 12 del día, un horario considerado tempranero y que jugaría en favor de la Selección por el calor y eso sin considerar la altura.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

“FIFA está previendo que la inauguración del Mundial del 2026, sea a las 12 del mediodía”, comentó David Medrano, detonando la reacción de Cristian Martinoli y Luis García, quienes hablaron de los beneficios que eso tendría para el equipo local y que por supuesto deberá de aprovechar.

¿Cuáles han sido los Juegos Inaugurales de los últimos Mundiales de futbol?

Mundial Qatar 2022



Partido: Qatar vs Ecuador

Qatar vs Ecuador Fecha: 20 de noviembre de 2022

20 de noviembre de 2022 Sede: Estadio Al Bayt, Al Khor

Estadio Al Bayt, Al Khor Resultado: Ecuador 2–0 Qatar

Mundial Rusia 2018



Partido: Rusia vs Arabia Saudita

Rusia vs Arabia Saudita Fecha: 14 de junio de 2018

14 de junio de 2018 Sede: Estadio Luzhniki, Moscú

Estadio Luzhniki, Moscú Resultado: Rusia 5–0 Arabia Saudita

Mundial Brasil 2014



Partido: Brasil vs Croacia

Brasil vs Croacia Fecha: 12 de junio de 2014

12 de junio de 2014 Sede: Arena Corinthians, São Paulo

Arena Corinthians, São Paulo Resultado: Brasil 3–1 Croacia

Mundial Sudáfrica 2010



Partido: Sudáfrica vs México

Sudáfrica vs México Fecha: 11 de junio de 2010

11 de junio de 2010 Sede: Soccer City, Johannesburgo

Soccer City, Johannesburgo Resultado: Sudáfrica 1–1 México

Mundial Alemania 2006



Partido: Alemania vs Costa Rica

Alemania vs Costa Rica Fecha: 9 de junio de 2006

9 de junio de 2006 Sede: Allianz Arena, Múnich

Resultado: Alemania 4–2 Costa Rica