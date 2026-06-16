OFICIAL: portero que consiguió 6 títulos con América es el nuevo REFUERZO de Atlante

Los Potros de Hierro del Atlante siguen sumando elementos para su regreso a la Liga BBVA MX y con miras al arranque del Apertura 2026, el conjunto Azulgrana sumó al portero Óscar Jiménez como su nuevo refuerzo.

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Atlante anuncia a Óscar Jimenez como su refuerzo para el Apertura 2026

A través de sus redes sociales, el Atlante anunció la incorporación de Óscar Jiménez, portero que llega proveniente del Club León y que destacó en su paso por el América en donde conquistó seis título.

Con las Águilas, Jiménez formó parte de los equipos que conquistaron tres Ligas MX, una Copa MX y dos Campeón de Campeones y disputó un total de 45 partidos con el primer equipo recibiendo 44 goles y manteniendo su meta imbatida en 14 ocasiones.

Tu experiencia en Liga MX será muy importante, Óscar.



¡Bienvenido al Atlante FC! #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/saSAfkxUDG — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 16, 2026

Además del América, Jiménez también ha defendido las camisetas de Cruz Azul Hidalgo, Indios de Ciudad Juárez, Jaguares de Chiapas, León y Lobos BUAP.

"Tu experiencia en la Liga MX será muy importante, Óscar. ¡Bienvenido al Atlante FC!" anunció el conjunto Azulgrana en sus redes sociales.

Los Potros de Hierro también anunciaron la incorporación de Diogo Bagüi, juvenil de 21 años ecuatoriano quien llega procedente de los Xolos de Tijuana en donde disputó 18 minutos en el Clausura 2026.

El defensa central se formó en el Emelec de su país en donde tuvo una mayor continuidad al jugar 57 partidos entre la Liga Ecuatoriana y la Copa de Ecuador.

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