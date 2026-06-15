América ya está en pretemporada y tiene CUATRO BAJAS clave, previo al Apertura 2026

El Club América ha aterrizado en Marbella, España, para arrancar la pretemporada de cara al torneo Apertura 2026. Bajo la dirección de su nuevo estratega, el uruguayo Guillermo Almada, el plantel azulcrema busca consolidar un nuevo estilo de juego en el "Viejo Continente"; sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que afinar su maquinaria sin cuatro de sus piezas fundamentales debido a la actividad internacional.

Ausencias de peso por el MundialLas Águilas reportaron a su campamento en territorio andaluz con cuatro bajas sensibles en su esquema titular: Alejandro Zendejas, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Estos elementos no hicieron el viaje con el resto del equipo, ya que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento que actualmente acapara los reflectores en Norteamérica.

El impacto en el diseño táctico es considerable. Por un lado, la defensiva americanista resiente las ausencias de Israel Reyes, quien disputa la justa con la Selección Mexicana, y de Sebastián Cáceres, férreo central con Uruguay. Al ataque, el desequilibrio por las bandas también se ve mermado sin la presencia del estadounidense Alejandro Zendejas y del atacante charrúa Brian Rodríguez.

¡Llegamos a Marbella! 🇪🇸✨



Con la ilusión y los ánimos a tope, listos para iniciar la pretemporada de cara al Apertuta 2026. 🫡 pic.twitter.com/rtc9yUX6JO — Club América (@ClubAmerica) June 15, 2026

El reto para Guillermo Almada

Esta situación representa el primer gran desafío para Almada en el banquillo de Coapa. Acostumbrado a imprimir un sello dinámico, de alta presión y desgaste físico, el técnico uruguayo se ve obligado a adaptar sus primeros interescuadras y echar mano de elementos de rotación, así como de jóvenes talentos de las fuerzas básicas que buscan llenarle el ojo en esta gira europea.

La decisión de trasladar el campamento a España responde precisamente a la necesidad de trabajar lejos del furor mundialista que se vive en México y Estados Unidos, aprovechando instalaciones de primer nivel para disputar duelos de preparación, como el esperado choque internacional frente a River Plate. Será en estos compromisos donde los suplentes tendrán una oportunidad de oro para pelear por un puesto en el once titular antes de que los internacionales reporten de regreso.

Con el reloj en contra, el América sabe que no hay margen de error

El debut oficial en el Apertura 2026 está programado para el próximo 18 de julio frente a Querétaro, en el inicio de un semestre donde el calendario exigirá el máximo rendimiento, especialmente cuando lleguen citas cruciales como el Clásico Joven y el Clásico Nacional en el mes de septiembre. Por ahora, el objetivo es construir cimientos sólidos en España, esperando que sus estrellas mundialistas regresen sanas para apuntalar el vuelo de las Águilas.

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