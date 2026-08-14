Atlante vs Toluca, fecha y hora de la transmisión del partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Luego del parón por la Leagues Cup 2026, vuelve la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el enfrentamiento entre el Atlante vs Toluca en compromiso de la Jornada 4 a disputarse en la cancha del Estadio Azteca y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas de Azteca Deportes.

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Atlante vs Toluca por TV Azteca: Fecha y horario del partido

Los Potros de Hierro del Atlante de Miguel 'Piojo' Herrera han arrancado su regreso a la Liga BBVA MX con el pie derecho y buscarán mantener su buen paso cuando se enfrenten al Toluca de Antonio Mohamed este sábado 15 de agosto.

Los dos excompañeros en Toros Neza se verán ahora en frente a frente en los banquillos del Estadio Azteca para enfrentarse en búsqueda de tres puntos como entrenadores de Atlante y Toluca.

La última vez que Azulgranas y Escarlatas se vieron las caras en partido oficial fue durante la Copa MX del Apertura 2017 en donde los Potros de Hierro se llevaron la victoria a través de los penales, tras empate a un gol, mientras que en la Liga MX no se enfrentan desde el Clausura 2014 con victoria del Atlante por 2-1 cuando aun jugaban en Cancún.

No te pierdas del partido entre Atlante y Toluca por TV Azteca este sábado 15 de agosto a partir de las 16:50 horas, tiempo del centro de México, con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y en cancha con Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa'.

Atlante vs Toluca

Estadio Azteca

Fecha: Sábado 15 de agosto

Hora: 16:50 horas

Tv Azteca y plataformas digitales de Azteca Deportes



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